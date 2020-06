Lo Squalo: lo scenografo parla del film e del suo successo

Lo Squalo è uno dei film più celebri della storia del cinema sotto diversi punti di vista, il quale ricevette un successo enorme che quest’oggi lo scenografo della pellicola cerca di sviscerare parlando della produzione e della creazione della celebre creatura.

Era il 1973, Steven Spielberg non era ancora stato contattato per la regia del film e il libro da cui era tratto ancora non era stato pubblicato. Eppure, lo scenografo Joe Alves era già stato scelto dalla produzione per la realizzazione e scelta delle scenografie e per capire come dar vita al celebre squalo che dà il titolo al film.

Quest’anno il cult firmato Spielberg compie 45 anni, e per celebrare l’anniversario Alves, durante una lunga intervista con ComicBook, ha parlato della lavorazione del film, di quanto sia stata difficile e di quanto la dedizione di Spielberg verso il progetto sia stata cruciale per il successo globale e eterno della pellicola:

Quando Steven è entrato a far parte del film abbiamo deciso che volevamo uno squalo di 8 metri e volevamo girarlo nell’oceano non in una piscina con dietro uno sfondo. Così quando abbiamo iniziato a parlarne con gli addetti agli effetti speciali della Universal e della Disney tutti mi hanno risposto che ci sarebbe voluto da un anno a un anno e mezzo per realizzarlo, dal momento che una cosa simile non era mai stata fatta da nessuno. E proprio qui stava il problema. Inizialmente pensavamo di avere un anno e mezzo per costruire lo squalo e fare i test e assicurarci che tutti funzionasse prima di girare il film. Eravamo nel novembre del ’73. Il libro (di Peter Benchley su cui è basato il film e di cui erano stati già acquisiti i diritti) è uscito nel febbraio del ’74 e lo studio ha detto “dobbiamo iniziare a girare tra due mesi”. Gli addetti agli effetti speciali non avevano più un anno e mezzo, avevano solo quattro o cinque mesi. E poi, ovviamente, lavorare nell’oceano è da pazzi, non si può mai sapere cosa succede.

La produzione fu un inferno, con un piano di riprese di 55 giorni che divennero 159, con un budget che lievitava ogni giorno che passava tanto da mettere a rischio l’intero progetto. La tensione sul set dev’essere stata palpabile a dir poco, soprattutto per Alves e glia ddetti agli effetti speciali visto che non potevano effettuare prove prima delle riprese:

A maggio dovevamo girare tutte le inquadrature che potevamo senza lo squalo perché i ragazzi lo stavano costruendo e testando. Avevamo tre modelli di squalo differenti: uno su una piattaforma, su una gru e a rimorchio. Allora sono andato da Bob Mattey (artista degli effetti speciali) e gli ho chiesto quale funzionasse secondo lui. Lui ha risposto ‘credo lo squalo che si muove da sinistra verso destra”. Poi sono andato da Spielberg e gli ho detto “se va bene, giriamo e teniamolo, se non va diciamo che è un test’.

Uno dei punti forza del film è quello di mostrare pochissimo lo squalo ma facendo comunque sentire la sensazione di costante minaccia per tutta la durata del film. Una scelta stilistica che sembra esser stata scelta in quanto lo squalo non risultava abbastanza credibile, ma lo stesso Alves smentisce tale voce affermando che fu una pura iniziativa di Spielberg:

Non è andata affatto così. Eravamo fuori tempo e fuori budget, ma alla fine abbiamo avuto tutte le inquadrature che volevamo. Era parte dell’idea di Steven di rendere il tutto più misterioso e non avere ovunque lo squalo. Uno dei momenti in cui mi sono reso conto che il tutto stava funzionando è la sequenza in cui appare all’improvviso e Roy Scheider dice ‘Ci serve una barca più grossa!’. Era perfetta.

Inoltre, nel 2018 Richard Dreyfuss, attore protagonista del film, aveva proposto di rifinire lo squalo in digitale per poter riproporre il film alle nuove generazioni. Quindi riguardo l’uso, o meglio, l’abuso odierno della computer grafico, Alves riflette sulla troppa importanza che si dà al realismo degli effetti speciali:

Ho rivisto Lo squalo due anni fa in Catalina dove c’era un museo che esponeva per sei mesi le illustrazioni del film, Greg Nicotero aveva realizzato tre riproduzioni dei personaggi a grandezza reale. Una notte hanno fatto una proiezione del film sul grande schermo. Non lo vedevo al cinema da veramente tanto tempo e in quel momento ho capito che il cuore del film sono i tre personaggi. Tre persone differenti su una barca. Un vecchio pescatore irascibile, un biologo, e un poliziotto che non vuole essere lì. Il film non parla di uno squalo, ma della relazione tra queste tre persone. Il film è tutto questo, replicarlo oggi sarebbe come rifare Via col vento da capo.

Lo squalo (Jaws) è un film del 1975, per la regia di Steven Spielberg, su una sceneggiatura di Peter Benchley e Carl Gottlieb, con soggetto dello stesso Benchley, e con Richard D. Zanuck e David Brown come produttori.

La fotografia è stata curata da Bill Butler, mentre la colonna sonora è stata composta da John Williams.

Nel cast Roy Scheider (Martin Brody), Robert Shaw (Quint), Richard Dreyfuss (Matt Hopper), Lorrain Gary (Ellen Brody) e Murray Hamilton (Larry Vaughn).

