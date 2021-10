Locke & Key 2: ecco il primo trailer della seconda stagione della serie Netflix

Netflix ha pubblicato il trailer della seconda stagione di Locke & Key, l’adattamento di successo dell’omonima serie di fumetti dello scrittore Joe Hill e dell’artista Gabriel Rodriguez.

La seconda stagione di Locke & Key arriverà su Netflix il 22 ottobre.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Il trailer mostra che Nina Locke (Darby Stanchfield) sta ancora affrontando la perdita del marito, ignara che i suoi figli continuano a sperimentare con le chiavi magiche che hanno trovato nella loro nuova casa. I liceali Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) e il più giovane Bode (Jackson Robert Scott) stanno ancora usando i poteri concessi dalle chiavi mentre cercano di capire da dove vengono e quali pericoli rappresentano.

Tuttavia, il loro uso incauto delle chiavi potrebbe portare alla tragedia, poiché le creature oscure sono attratte dal loro potere ed entrano nella nostra dimensione. Il trailer anticipa anche come verrà forgiata una nuova chiave nella seconda stagione, ma i poteri di questo nuovo artefatto non sono stati ancora rivelati. L’introduzione della nuova chiave è interessante poiché non faceva parte del fumetto originale, aprendo un nuovo percorso per lo show televisivo. Resta però da vedere il numero di modifiche che verranno apportate alla nuova stagione.

La prima stagione di Locke & Key non era oscura come i fumetti originali e non abbracciava a pieno ciò che la rendeva unica. Tuttavia, lo spettacolo è stato un successo per Netflix, con Locke & Key rinnovato per una terza stagione prima della premiere della seconda stagione.

Il cast della seconda stagione di Locke & Key include anche Petrice Jones come Scot Cavendish, Bill Heck come Rendell Locke, Thomas Mitchell Barnett come Sam Lesser, Coby Bird come Rufus Whedon, Jesse Camacho come Doug Brazelle, Asha Bromfield come Zadie Wells, Griffin Gluck come Gabe, Hallea Jones come Eden, Aaron Ashmore come Duncan Locke, Liyuo Abere come Jamie Bennett e Brendan Hines come Josh Bennett. Carlton Cuse e Meredith Averil torneranno come showrunner.

