Locke & Key 2: la serie Netflix aggiunge tre regular per la seconda stagione

Che ci crediate o no, la produzione sulla seconda stagione di Locke & Key è ora in corso.

La serie ha affrontato un viaggio lungo e difficile sullo schermo, essendo stata tentata sia su FOX che su Hulu prima che il progetto Netflix decollasse. Dopo il debutto a febbraio, la serie è diventata un grande successo per il servizio di streaming e una seconda stagione è stata ordinata rapidamente.

La produzione della seconda stagione è iniziata a settembre e sembra che ci saranno alcuni personaggi che avranno tempo sullo schermo in più nella nuova stagione.

Secondo Deadline, tre attori sono diventati personaggi abituali della serie nella seconda stagione di Locke & Key, due dei quali sono apparsi come guest star nella prima stagione. Aaron Ashmore, che interpreta Duncan Locke, e Hallea Jones, che interpreta Eden Hawkins, sono stati entrambi promossi allo status regolare della serie per la seconda stagione.

Anche Brendan Hines è stato aggiunto come personaggio regolare, sebbene non sia apparso in alcun ruolo nella stagione 1. Hines interpreterà un personaggio di nome Josh Bennett, un nuovo insegnante di storia alla Matheson Academy che ha un programma nascosto. La seconda stagione ha anche aggiunto Liyou Abere come guest star.

