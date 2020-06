Locke & Key 2: nuove chiavi disegnate dall’artista Gabriel Rodríguez arriveranno nella stagione 2

La stagione 2 di Locke & Key includerà nuove chiavi disegnate dall’artista Gabriel Rodríguez.

Basato sulla serie di fumetti con lo stesso nome di Joe Hille Rodríguez, Locke & Key è stato presentato per la prima volta su Netflix nel febbraio 2020. La serie segue Nina Locke (Darby Stanchfield) mentre si trasferisce a Matheson, nel Massachusetts, con i suoi tre figli sulla scia dell’omicidio del marito. I bambini scoprono presto che ci sono un certo numero di chiavi misteriose, che possono essere utilizzate per sbloccare diverse porte in modo magico. Un’entità demoniaca però si rivela al seguito alla ricerca delle chiavi per raggiungere obiettivi malvagi. La serie è stata rinnovata per la stagione 2 a marzo.

Le chiavi sono state la forza trainante per i primi dieci episodi dell’adattamento. I fan sono stati introdotti in Anywhere Key, The Matchstick Key, The Music Box Key e The Echo Key, che consente di ascoltare la voce di un defunto.

Sebbene ci siano alcune differenze nel modo in cui ogni singola chiave viene rappresentata tra il materiale sorgente e l’adattamento di Netflix, ogni chiave sembra distintiva e aggiunge qualcosa al tocco visivo di Locke & Key, che ha ottenuto elogi. Quando lo spettacolo tornerà per la sua seconda stagione, le chiavi continueranno senza dubbio ad essere importanti. Ma anche i fan avranno qualche sorpresa.

Su Twitter, l’artista ha rivelato di essere onorato di preparare alcune delle sorprese per la stagione 2 di Locke & Key. I commenti di Rodríguez sono arrivati ​​in risposta a Meredith Averill, la showrunner dell’adattamento di Netflix, mentre notava che stava conversando con Rodríguez sulla progettazione di nuove chiavi. Il loro scambio può essere letto di seguito.

dear @mereschmere, you guys are the best, and I'm honored to be invited to cook some awesome surprises for viewers waiting for @lockekeynetflix #Season2 :'D https://t.co/Te3bUIVbIY — Gabriel Rodríguez (@GR_comics) June 11, 2020

I fan hanno condiviso ciò che vorrebbero vedere in una seconda stagione di Locke & Key. Una speranza frequente è che il dramma di Netflix utilizzi il suo materiale originale più liberamente. La serie a fumetti presenta tanti tipi di chiavi, strane e uniche, come The Hell Key, che costituirebbe un diversivo potenzialmente interessante. D’altro canto, in termini di scenari più spensierati, la serie potrebbe esplorare The Animal Key o The Gender Key per un episodio o due.

Sebbene sia comprensibile che lo spettacolo non voglia finire troppo presto, e in effetti questo è un problema con molte serie inizialmente popolari, le puntate del secondo anno sono in genere quelle in cui gli spettacoli diventano più sperimentali e iniziano a fare progressi.

Sulla base di ciò che Rodríguez e Averill stanno anticipando, Locke & Key potrebbe fare il pieno di questo spirito.

