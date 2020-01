Locke & Key: ecco il primo trailer della nuova serie Netflix

E’ passato diverso tempo, ma il programma TV Locke & Key è finalmente in procinto d’arrivare.

Un adattamento del popolare fumetto horror di Joe Hill e Gabriel Rodriguez è in lavorazione da anni; Hulu ha ordinato un pilota ma non ha mai dato il via libera, permettendo a Netflix di raccogliere il progetto nel 2018. È stata sicuramente un’attesa estenuante per i fan del fumetto iniziato nel 2008, ma ora c’è un trailer – e ha molti segreti da anticipare.

Dopo l’assassinio del patriarca della famiglia Locke, sua moglie e i suoi figli si trasferiscono e si spostano attraverso il paese nella sua casa nel New England. Come le migliori case infestate, Keyhouse è enorme e piena di mistero. Ma fedele al nome, il più grande segreto di Keyhouse risiede nelle numerose chiavi magiche nascoste ovunque, che aprono tutti i tipi di porte.

Una delle chiavi apre una porta ovunque il detentore desideri, mentre un’altra chiave apre una porta che separa gli spiriti delle persone dai loro corpi. Le chiavi sono magiche, ma anche spaventose, soprattutto perché un certo spirito malevolo le vuole, per aprire la porta più pericolosa di tutte.

Locke & Key arrivaìerà su Netflix il 7 febbraio. Potete dare un’occhiata al trailer qui sotto:

Mi piace: Mi piace Caricamento...