Locke & Key: Netflix rinnova la serie per una seconda stagione

Netflix ha deciso di rinnovare la serie Locke & Key per una seconda stagione.

Basato sulla serie di fumetti con lo stesso nome di Joe Hill e Gabriel Rodríguez, Locke & Key nella stagione 1 ha seguito i fratelli Locke e la loro madre mentre si trasferivano nella loro casa ancestrale dopo la morte del padre. I bambini hanno presto scoperto che la casa è piena di chiavi magiche che potrebbero avere le risposte al misterioso omicidio del padre. Mentre i bambini continuano ad esplorare la casa, un demone vizioso viene svegliato e tenta di usurpare i poteri delle chiavi.

Nella stagione 2, la posta in gioco sarà ancora più alta man mano che i fratelli Locke scopriranno pienamente il loro ruolo di nuovi come custodi delle chiavi.

“Siamo entusiasti di continuare il viaggio di Locke & Key insieme a tutti i nostri fantastici collaboratori”, hanno dichiarato i co-showrunner Carlton Cuse e Meredith Averill in una nota. “Siamo grati a Netflix per tutto il loro supporto, soprattutto in questo momento difficile, e non vediamo l’ora di offrirvi il ​​prossimo entusiasmante capitolo della nostra storia.”