Loki 2: Kate Herron non dirigerà la prossima stagione dello show

Loki, Sylvie e le altre varianti torneranno per la stagione 2 di Loki su Disney +, ma la produttrice esecutiva e regista, Kate Herron, che è stata una forza alla base del progetto, dice che non ci sarà.

“Non tornerò”, ha detto la regista britannica a Deadline. “Ho sempre pianificato di esserci solo per questa stagione, e ad essere onesti, la stagione 2 non era nei piani inizialmente – è qualcosa che è venuto fuori di recente e ne sono eccitata. Sono davvero felice di guardarlo da fan la prossima stagione, e penso di essere orgogliosa di tutto cio che abbiamo fatto con la prima, e di aver dato il massimo. Sto lavorando ad altre cose ancora da annunciare.”

Sarà coinvolta in un altro film Marvel? A quanto pare: “no, al momento sono concentrata solo sulle mie cose. Amo la Marvel e mi piacerebbe lavorare di nuovo con loro, ma la mia uscita con Loki è ciò che ho fatto con loro”.

La Marvel non ha fornito alcuna informazione sulla stagione 2 a parte l’informazione dopo i titoli di coda alla fine del finale.

Dopo lo scioccante finale del finale di Loki, gli spettatori si chiederanno con ansia quando la seconda stagione arriverà sulla piattaforma di streaming. Dato che non si ritiene che la serie sia attualmente in produzione, sembra inconcepibile che venga presentata in anteprima prima della fine del 2022.

La star Tom Hiddleston è attualmente impegnata a girare The Essex Serpent in Inghilterra, dove Loki probabilmente verrà girato ancora una volta quando i rotori inizieranno a girare sul prossimo lotto di episodi. Mentre la miniserie dovrebbe concludere le riprese nei prossimi mesi, è improbabile che la star britannica sia quella che sospende l’inizio della produzione.

Sfortunatamente, l’inevitabile ritardo nell’inizio della produzione dipenderà probabilmente dal fitto programma di Owen Wilson. L’interprete di Mobius svolge un ruolo fondamentale nella serie Disney + e ha già molti altri progetti nella sua agenda.

Wilson è attualmente nelle prime fasi delle riprese di Secret Headquarters per la Paramount e ha anche impegni per un altro film che rimane in fase di sceneggiatura.

Poiché l’annuncio della stagione 2 è ancora fresco, ci vorrà del tempo prima che i fan scoprano quanto sarà lunga la preparazione per il seguito. Lo scrittore Michael Waldron è attualmente nel bel mezzo del lavoro su una sceneggiatura di un progetto di Star Wars prodotto da Kevin Feige, quindi sarà occupato per un po’ di tempo.

Certo, è del tutto possibile che lo sviluppo della sceneggiatura della prossima stagione sia già iniziata, ma in caso contrario, Loki potrebbe non tornare su Disney+ fino al 2023.

Mi piace: Mi piace Caricamento...