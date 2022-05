Loki 2: Tom Hiddleston pare confermare il ritorno dell’intero cast per la seconda stagione

L’intero cast di Loki è tornato, se non per sempre, almeno per la seconda stagione.

Tom Hiddleston ritorna come il dio dell’inganno preferito dai fan nella seconda stagione di Loki dei Marvel Studios, riprendendo da dove si era interrotta la serie, con il cliffhanger della prima stagione: Loki che avverte Mobius (Owen Wilson) e Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) della variazione temporale, di Kang e le sue varianti, solo per rendersi conto che si trova in una linea temporale alternativa dominata da Kang il Conquistatore.

In mezzo alla follia multiversale, Loki coinvolge la sua variante Sylvie (Sophia Di Martino), il giudice del tempo Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) e la mascotte parlante della TVA Miss Minutes (voce di Tara Strong).

Durante una recente apparizione al Jimmy Kimmel Live!, Hiddleston ha confermato che “l’intero cast” sta tornando per la stagione 2 di Loki.

“È fantastico riavere tutti indietro”, ha detto a labbra serrate Hiddleston del cast principale che include Wilson, Mbatha-Raw, Mosaku e Di Martino.

Insieme a Majors che ha debuttato come il futuro Kang, il cattivo di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la prima stagione di Loki ha avuto come guest star Richard E. Grant nel ruolo di Classic Loki, DeObia Oparei nella variante “Tor” di Loki e Jack Veal come un’altra variante, il Kid Loki che abita nel Vuoto.

