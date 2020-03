Loki: alcune prime foto dal set mostrano Tom Hiddleston e una squadra d’assalto

Il nuovo anno è ormai inoltrato e Disney + non sta perdendo tempo a preparare la sua nuova lista di prodotti originali.

Dalla nuova stagione di The Mandalorian a una serie di spettacoli Marvel, il servizio di streaming ha grandi progetti per i fan e le prime foto dal set di Loki sono finalmente emerse. Come potete vedere sotto, Tom Hiddleston sembra un po’ diverso in questi scatti rispetto a quanto ricordiamo.

Le foto del set sono state pubblicate su Twitter grazie all’utente cosmic. Gli scatti si concentrano su Hiddleston nel personaggio di Loki, ma è affiancato da un gruppo soldati in abiti abbinati.

Come potete vedere qui sotto, Hiddleston ha i capelli tagliati nello stile classico di Loki, ma non indossa il suo solito costume verde e oro. L’attore ha sostituito il look con un tailleur e una camicia blu abbottonata. Abbinando il tutto a una cravatta scura. La scena notturna vede Hiddleston guidare una squadra di soldati antisommossa sotto la pioggia verso un luogo ancora non ben chiaro.

Qui sotto potete vedere le foto leak:

This could be Lady Loki or Enchantress 👀 pic.twitter.com/IQvTFG35CF — cosmic (@Q82004yousef1) March 4, 2020

Guardando da vicino possiamo notare la giacca di Hiddleston con un distintivo applicato e il logo appare su tutti gli equipaggiamenti dei soldati. Le foto sono troppo sfocate per capirne l’esatta forma, ma i fan sono certi che il logo abbia a che fare con la TVA. Non molto tempo fa, Disney + ha mostrato un primo closer-look a Loki in uno spot per Disney +, ed è stato lì che i fan hanno visto Hiddleston sfoggiare il loto della Time Variance Authority.

A quanto pare, Loki potrebbe star diventando un agente ufficiale della Time Variance Authority, ma il tutto in realtà non è chiaro quindi non possiamo dirlo con certezza. Loki potrebbe essere impegnato in una serie di missioni nel suo show solista, e una foto lascerebbe intendere un qualche tipo di sviluppo interessante.

Una delle immagini foto mostra una donna dai capelli biondi in costume coperta da un cappotto, che porta i fan a speculare sul debutto di Lady Loki o addirittura The Enchantress.

Loki dovrebbe essere presentato in anteprima su Disney + nel 2021.

