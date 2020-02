Loki: alcuni casting call rivelerebbero i dettagli degli altri personaggi

Ci sono molte domande sui Marvel Studios, sui loro piani per Disney + e il futuro del MCU, specialmente quando si tratta di Loki.

Tom Hiddleston riprenderà il suo ruolo del dio dell’inganno in una trama nata proprio a causa degli eventi di Avengers: Endgame e vedrà il personaggio entrare nel mirino di alcuni potenti nemici rappresentati dalla Time Variance Authority. Questi personaggi della Marvel Comics stanno facendo il loro grande debutto nella serie e si vocifera che potrebbe anche impostare l’arrivo del classico cattivo, Kang il conquistatore.

In precedenza abbiamo appreso dell’arrivo degli attori Owen Wilson e Gugu Mbatha-Raw nel cast di Loki, e ora abbiamo un’idea migliore di chi potrebbero interpretare nella serie. Recentemente Illuminerdi (via CB) ha rivelato nuove informazioni sulla serie, offrendo descrizioni dei personaggi che suggeriscono cosa possiamo aspettarci:

Protagonista maschile – Non è stata specificata l’età. In cerca di volto noto, preferibilmente con senso dell’umorismo. Questo ruolo avrà opzioni per la serie e per i film. Il ruolo è necessario per 5 o 6 episodi.

Femmina 2 – In cerca una femmina nella fascia di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Questo ruolo è aperto a tutte le etnie. Necessaria per 6 episodi.

Casey – aperto a qualsiasi etnia o genere. Casey è un tirocinante bonario, ma sfinito. Estremamente simpatico. Grandi capacità comiche. L’intera carriera di Casey è stata spesa al chiuso e fa tutto secondo le regole anche quando le cose sono fuori controllo. Un personaggio secondario necessario per 4 episodi.

John – Descritto come un maschio di qualsiasi etnie nella gamma fra i 27 e i 36 anni. Soldato controverso e combattivo con interessi personali. Presuntuoso e inquietante. Un ruolo di supporto. Necessario per 4 episodi.