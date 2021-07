Loki: annunciata ufficialmente la seconda stagione della serie Disney +

Da quando ha dato il via alla Fase 4 con WandaVision, la Marvel hanno già esplorato una vasta gamma di generi su Disney +, dalle sitcom ai thriller polizieschi.

Poiché il servizio di streaming continua a crescere in popolarità, ogni nuova serie originale aumenta la quantità di spettatori, e Loki è stato un concentrato di attenzione come le precedenti serie non sono state – nonostante l’innegabile qualità.

Con una lista di ben otto serie già confermate per i prossimi due anni, molti fan si sono chiesti quali show potrebbero vedere una seconda stagione e quali serviranno come storie una tantum.

Da quando la serie è stata annunciata per la prima volta, Loki è stata l’unica effettivamente considerata per lo sviluppo di una seconda stagione e, dopo mesi di speculazioni, ciò è stato finalmente confermato.

Dopo il successo virale di Loki su Disney+, il mistery thriller fantascientifico con al centro il celebre personaggio interpretato dal talentuoso Tom Hiddleston, la serie originale dei Marvel Studios è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione sul servizio di streaming. L’annuncio è stato fatto attraverso l’unica scena post-crediti del finale, che ha visto un documento della TVA timbrato con le parole “LOKI TORNERA’ NELLA STAGIONE 2”.

Vi avevamo già dato la conferma del rinnovo di #Loki, viste le fonti affidabili da cui avevamo tratto la notizia, ed ora abbiamo ulteriore conferma! pic.twitter.com/F2DdTITctU — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) July 14, 2021

Dopo lo scioccante finale del finale di Loki, gli spettatori si chiederanno con ansia quando la seconda stagione arriverà sulla piattaforma di streaming. Dato che non si ritiene che la serie sia attualmente in produzione, sembra inconcepibile che venga presentata in anteprima prima della fine del 2022.

La star Tom Hiddleston è attualmente impegnata a girare The Essex Serpent in Inghilterra, dove Loki probabilmente verrà girato ancora una volta quando i rotori inizieranno a girare sul prossimo lotto di episodi. Mentre la miniserie dovrebbe concludere le riprese nei prossimi mesi, è improbabile che la star britannica sia quella che sospende l’inizio della produzione.

Sfortunatamente, l’inevitabile ritardo nell’inizio della produzione dipenderà probabilmente dal fitto programma di Owen Wilson. L’interprete di Mobius svolge un ruolo fondamentale nella serie Disney + e ha già molti altri progetti nella sua agenda.

Wilson è attualmente nelle prime fasi delle riprese di Secret Headquarters per la Paramount e ha anche impegni per un altro film che rimane in fase di sceneggiatura.

Poiché l’annuncio della stagione 2 è ancora fresco, ci vorrà del tempo prima che i fan scoprano quanto sarà lunga la preparazione per il seguito. Lo scrittore Michael Waldron è attualmente nel bel mezzo del lavoro su una sceneggiatura di un progetto di Star Wars prodotto da Kevin Feige, quindi sarà occupato per un po’ di tempo.

Certo, è del tutto possibile che lo sviluppo della sceneggiatura della prossima stagione sia già iniziata, ma in caso contrario, Loki potrebbe non tornare su Disney+ fino al 2023.

