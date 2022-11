Loki: dal libro The Art of the Series un piccolo e interessante focus sulle ispirazioni dietro al personaggio di Sophia Di Martino

Sophia Di Martino ha contribuito a presentare al fandom del MCU Sylvie, in Loki su Disney+, anche se non è proprio la stessa Sylvie delle pagine dei Marvel Comics.

Alla fine del secondo episodio di Loki su Disney+, ai fan è stata presentata la variante Loki femminile di Di Martino, che era in fuga dalla TVA in quanto variante. Ma guardando il suo potere combinato con la sua personalità, i fan hanno visto una sorta di combinazione tra Lady Loki e un altro iconico personaggio Marvel l’Incantatrice.

La regista della prima stagione Kate Herron ha effettivamente affrontato l’argomento di questa combinazione di personaggi, anche se ha solo scherzato sul fatto che c’era “altro su cui approfondire”, e come questa versione del personaggio sia “diversa dai fumetti” e unica a modo suo. Ma più di ogni altra cosa, lo spettacolo si è assicurato che fosse in realtà una variante del protagonista interpretato da Tom Hiddleston, che era cresciuto in modo completamente diverso.

Ora, grazie a un nuovo oggetto da collezione unico, i fan hanno imparato di più sull’ispirazione specifica dietro Sylvie e se è davvero una combinazione di tutte queste fonti.

In un estratto dal nuovo libro Marvel’s Loki: The Art of the Series, il cast e la troupe di Loki dei Marvel Studios hanno finalmente confermato che Sylvie è direttamente ispirata all’Incantatrice Marvel in termini di personaggio e design.

Il libro ha confermato che Sylvie combina Lady Loki e l’incantatrice di Sylvie Lushton, la prima è una forma femminile in cui Loki si trasforma e la seconda è uno dei più grandi avversari di Thor nei fumetti.

I concept art di Wesley Burt per Sylvie in #Loki pic.twitter.com/p2zEjmjaI7 — Seratul | Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) November 3, 2022

L’illustratore Wesley Burt ha rivelato di aver saputo in anticipo le ispirazioni per Sylvie, cercando di vedere cosa lui avrebbe potuto trarre dai riferimenti ai fumetti durante lo sviluppo. E dopo aver letto l’intera storia e aver scoperto com’è la sua personalità, è stato in grado di capire di cosa aveva bisogno Sylvie in termini di costume e abilità.

“Quando ho iniziato a lavorare sui concpet per Sylvie, sapevo molto poco. Prima di poter leggere la sceneggiatura, sapevo che sarebbe stata una variante di Loki, che avrebbe attinto sia a Lady Loki che all’incantatrice Sylvie Lushton dei fumetti. E quindi la prima bozza l’ho fatta pensando a cosa potevo estrarre dai fumetti, e poi ho costruito la sua immagine dal lì. Poi sono stato in grado di leggere l’intera storia per avere un’idea di chi è, cosa sta cercando e com’è la sua personalità. Anche se è una variante di Loki, in un certo senso è una persona diversa. Quindi volevo assicurarmi che i suoi costumi fossero funzionali. Non dovevano rallentarla, avrebbe dovuto combattere con esso, doveva correre e fare ciò di cui aveva bisogno.”

L’interprete di Sylvie Sophia Di Martino ha aggiunto un commento sui suoi costumi, definendoli “incredibili”, ed elogiando il lavoro della costumista Christine Wada.

Pur complimentandosi per la funzionalità e il comfort del costume, Di Martino ha anche condiviso come ha preso alcuni aspetti del costume di Loki come “la forma dorata intorno al collo e la pelle e il mantello”.

“I costumi sono incredibili e Christine Wada, la costumista, è così intelligente. Voleva assicurarsi che fossi davvero a mio agio e che fossero belli e forti. E’ stato facile indossarli e combattere, e non ho ho patito troppo il caldo nell’estate della Georgia, il che è davvero importante. Hanno preso in prestito cose da Loki tipo la forma dorata intorno al collo, la pelle e il mantello, i cerchi verdi sulle braccia. Il verde è per Loki, ovviamente, e anche lì ci sono piccoli rimandi all’Incantatrice. Volevamo davvero che fosse anche super pratico.”

La stessa Wada ha spiegato come Sylvie “è in fuga” quando il pubblico l’incontra per la prima volta, cosa che ha cercato di mostrare attraverso “un design militante e consumato dalla battaglia” usato da qualcuno che deve mantenere segreta la sua identità. Successivamente ha anche aggiunto che è stata la regista Kate Herron a spingere per il “look con il corno rotto dei fumetti”.

Di Martino ha riconfermato che Sylvie è una delle tante Varianti di Loki nelle varie realtà che esistono, spiegando come il suo personaggio sia in fuga da così tanto tempo e stia cercando “di vendicarsi” della TVA.

Il produttore di Loki Kevin Weight ha ribadito come ha “trascorso tutta la sua esistenza in fuga”, confrontandolo con il modo in cui il personaggio di Tom Hiddleston è andato “a finire la scuola” mentre Di Martino “interpreta Loki ncome fosse un gatto selvatico”, il tutto visto attraverso le loro esibizioni sullo schermo. Il produttore esecutivo Stephen Broussard ha condiviso come l’intera idea stesse portando a “versioni diverse di eventi o versioni diverse di lui stesso” che sono diverse dalle versioni principali dei più grandi nomi del MCU, immergendosi nel caos e nei diversi percorsi che l’universo ha da offrire.

Durante lo spettacolo, la stessa Di Martino ha spiegato i legami con l’Incantratrice, anche se ha ammesso che si tratta anche di “un nuovo retroscena per Sylvie” rispetto a quello che aveva nei fumetti.

