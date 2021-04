Loki: ecco un nuovo trailer per l’attesa serie Disney +

Nel nuovo trailer di Loki, la prossima serie Disney + del MCU in arrivo entro la fine dell’anno, questa versione del dio dell’inganno non va lontano dopo la sua apparizione in Avengers: Endgame.

“Nessuna resurrezione questa volta”, ha detto Thanos (Josh Brolin) con aria definitiva quando ha ucciso Loki (Tom Hiddleston) all’inizio di Avengers: Infinity War. Ma i fan delle storie di supereroi sanno che la morte non è mai definitiva, ed è bastato solo un altro film perché il dio tornasse, sappiamo come.

Nel nuovo trailer, Loki si ritrova arrestato e reclutato dai Time-Keepers, conosciuti anche come Time Variance Authority, per aiutarli a sistemare il pasticcio nel continuum spazio-temporale creato dalla sua fuga.

“È adorabile che tu pensi di potermi manipolare”, dice Loki. “Sono 10 passi avanti a te”. Eppure, i Time-Keepers sanno sicuramente molto di lui. Mentre viene portato al centro burocrazia, Loki deve firmare documenti che certificano tutto ciò che ha mai detto. Un importante agente della TVA interpretato da Owen Wilson dice: “Ho studiato quasi ogni momento della tua vita. Hai letteralmente pugnalato le persone alla schiena tipo 50 volte”.

Qui sotto potete vedere il trailer:

E qui sotto in italiano:

La serie è stata descritta dai Marvel Studios come un “thriller poliziesco” a dicembre durante il grande Investor Day in streaming. Segue Loki mentre affronta la Time Variance Authority, altrimenti nota come TVA, seguendo gli eventi di Avengers: Endgame. Anche il primo trailer della serie è stato rilasciato a dicembre e ha visto Loki mostrarsi in un mucchio di mondi diversi.

I Marvel Studios sono in una posizione in cui ci sono sempre nuovi spettacoli. WandaVision, il primo grande spettacolo Disney Plus dei Marvel Studios, sta per concludersi. Secondo le valutazioni Nielsen, lo spettacolo ha registrato un successo incredibile, coinvolgendo settimanalmente molti utenti su Twitter e attirando milioni di abbonati ogni settimana solo negli Stati Uniti. Sarà seguita da The Falcon and the Winter Soldier, che riunirà i personaggi di Anthony Mackie e Sebastian Stan negli eventi successivi ad Avengers: Endgame. Quello spettacolo debutterà il 19 marzo. Poi, Loki e Black Widow.

In Loki dei Marvel Studios, il cattivo Loki (Tom Hiddleston) riprende il suo ruolo di Dio dell’Inganno in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame”. Loki è una serie targata Disney+/ Marvel Studios , creata e scritta da Michael Waldron, diretta da Kate Herron, tratta dai fumetti di Jack Kirby e Stan Lee, e con Kevin Feige, Michael Waldron, Stephen Broussard e Kate Herron come produttore esecutivi. La fotografia è a cura di Autumn Durald. Nel cast Tom Hiddleston (Loki), Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw e Cailey Fleming. La prima stagione arriverà quindi l’11 giungo 2021 su Disney+, e sarà composta da 6 episodi.

