Loki: Gugu Mbatha-Raw ha confermato che la serie ha ripreso la produzione

Gugu Mbatha-Raw ha rivelato che la serie Disney + su Loki con Tom Hiddleston ha ripreso la produzione, e ha anticipato quanto sarà divertente.

In una nuova intervista con Forbes, la star di Loki, Gugu Mbatha-Raw, ha rivelato che il lavoro è ripreso sulla serie con Tom Hiddleston, spiegando che la pandemia le ha dato una “vera pausa”. L’attrice si è affrettata a sottolineare che non è andata così male come molte altre nel clima attuale, ma che è grata di essere tornata a lavorare. Più di recente, le foto del set di Atlanta dello spettacolo Disney + hanno rivelato un ampio set a metà della sua costruzione, quindi i fan hanno correttamente pensato che il lavoro sarebbe ricominciato presto.

“Ero nel mezzo delle riprese quando è avvenuta la pandemia, quindi ho avuto una vera pausa, ho dipinto e letto. Come tanti altri, sono stato a casa per molto tempo. Non per fare luce sulla sofferenza in corso, ma in qualche modo è stata per me un’opportunità per avere una nuova prospettiva sulle cose. È un periodo di inattività che forse non avrei avuto, e ora sono grato di essere tornato al lavoro. È stato un viaggio per tutti, ma è tutto per un motivo in più e un bene più grande.”