Loki: Kasra Farahani parla dell’ispirazione surrealista e dadaista nella costruzione di The Void

Il quinto episodio di Loki intitolato “Journey Into Mystery” non solo ha creato la base per il finale della serie, ma ha anche introdotto The Void, una linea temporale morta che funge da discarica della TVA.

È qui che Loki si ritrova dopo essere stato falciato nell’episodio 4, insieme ad altre versioni che includono un Alligatore Loki, bonariamente chiamato dai fan “Croki”, e persino Throg, una versione rana di suo fratello Thor. Mentre il design e la costruzione di quel luogo in Loki sono stati tanto una star quanto il Dio dell’inganno, The Void è stato anche un vero e proprio tesoro di easter egg e riferimenti, nonché una tela bianca per il team per creare luoghi e creature senza alcuna storia o connessione.

In un’intervista a CinemaBlend, Kasra Farahani, responsabile del design di produzione della serie, ha chiarito cosa in The Void è stato ispirato dai fumetti e quale è stato il risultato delle scelte creative del suo team.

Per quanto riguarda i bizzarri uccelli viola e quelle teste giganti che Loki e i suoi vari sé avevano intorno durante la loro prima discussione, Farahani ha ammesso: “Quella era davvero solo una cosa visiva”, e ha attribuito la scelta a un tentativo di dare un aspetto surrealista all’ambiente.

“Le grandi mani giganti, erano… non ho una storia chiara per quelle. Era davvero solo una cosa visiva, perché stavamo cercando di trovare momenti per infondere The Void di surrealismo. Quindi questo era il punto delle teste giganti, e anche delle piccole creature che assomigliano ai piccoli pavoni.”

Ma per i fan che pensavano che The Void fosse strano fin dall’inizio, in origine era molto più strano e una “versione molto più alla Salvador Dalì, o Dadaista”.

“Originariamente, a un certo punto, stavo proponendo una versione molto più alla Salvador Dalì, o Dadaista di The Void, e si è evoluta nel tempo. Ma quelle creature e gli uccelli sono riuscite a passare dalla versione Dada-esque alla versione inglese della brughiera che è The Void.”

Il Dadaismo è stato un movimento artistico dell’inizio del XX secolo che si è concentrato sull’assurdità e sull’irrazionalità del lavoro creativo, incoraggiando gli artisti a eliminare le convenzioni per creare oggetti e ambienti che non possono essere trovati nella nostra realtà. Il termine “Dada” veniva dal suono che i bambini fanno quando tentano di parlare per la prima volta.

Mentre la realtà è spesso oggetto di dibattito in Loki, Farahani ha anche parlato di com’è stato portare in vita l’ambiente noto come The Void, e quali elementi erano set fisici e CGI.

“Sì, quindi abbiamo costruito un pezzo davvero grande di terreno ispirato alle brughiere dell’Inghilterra. Abbiamo costruito un pezzo per lo stage e, se ricordo bene, l’area è ci circa 150 piedi x 200. Poi abbiamo inserito diversi elementi per far sembrare che cambiasse. Quindi, per esempio, la fermata dell’autobus su cui arriva era un allestimento. Le teste giganti erano un altro allestimento. Il cinema drive-in dove Sylvie si sveglia, è un altro allestimento.”

Tutto sommato, ha spiegato Farahani, “ci sono un totale di sette o giù di lì diversi set-up” allestiti “in sette giorni”, incluso la bottega del barbiere dove Mobius ha rimuginato sulla probabilità che un Loki possa cambiare. Ma forse il “Palazzo Loki” è stato il più impressionante in quanto questo set separato era un “ambiente completo a 360 gradi”.

“Quindi è stato costruito tutto, e poi, naturalmente, la bottega del barbiere era un altro. Abbiamo costruito quella bottega su quello stesso terreno. E infine, il Palazzo Loki, che era un altro set, è stato interamente costruito a 360 gradi; nessuna estensione impostata.”

