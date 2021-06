Loki: Kate Herron ha smentito la presenza di Mephisto nella serie

La regista di Loki, Kate Herron, ha confermato che il demoniaco Mephisto non apparirà nella serie con Tom Hiddleston.

All’inizio di quest’anno, i fan si sono attaccati a una teoria che suggeriva che l’entità demoniaca Mephisto fosse quella che tirava le fila dietro WandaVision. La teoria è stata infine respinta quando è stato rivelato che si trattava dell’Agatha di Kathryn Hahn.

I fan si sono dimostrati delusi dal fatto che lo spaventoso cattivo non fosse apparso nel MCU, tanto da vedere il loro giudizio condizionato da questa delusione, ma il personaggio è diventato uno inside joke ricorrente online su come i fan creano teorie che alla fine implodono una volta che non si realizzano. Sembra che alcune persone non abbiano imparato la lezione poiché molti ipotizzano che Mephisto apparirà in Loki, ma fortunatamente la regista Kate Herron ha immediatamente smentito questa teoria.

Nel trailer dello show e nell’episodio pilota, viene eseguita una ripresa su un’entità demoniaca raffigurata su una vetrata in una chiesa, il che per molti ha riacceso le teorie dell’apparizione di Mephisto. Kate Herron ha parlato con Entertainment Tonight per stroncare la teoria.

“Onestamente è solo una coincidenza super strana. E’ solo un riferimento a Loki – le corna, è stato cacciato dal paradiso, ecco a cosa si riferisce. Ho visto le teorie al riguardo online ed ho reagito del tipo: ‘Oh, sarà interessante’. [Ride] Ma no, è solo un rimando ai temi del nostro show e non è un cenno a quel personaggio.”

Anche lo scrittore della serie guidata da Tom Hiddleston, Michael Waldron, ha commentato la non inclusione di Mephisto.

“Mephisto, stavo giusto leggendo di quel personaggio. È piuttosto interessante. Sarebbe interessante se mai si presentasse nel MCU.”

