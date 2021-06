Loki: Kate Herron spiega come Miss Minutes sia stata portata in vita sullo schermo

La regista di Loki, Kate Herron, ha rivelato come nel secondo episodio dello show, è stata filmata l’interazione fra il Dio dell’inganno e la mascotte animata della TVA, Miss Minutes.

Creata da Michael Waldron, lo sceneggiatore dietro Doctor Strange in the Multiverse of Madness e il prossimo film di Star Wars di Kevin Feige, Loki è la terza serie Marvel di Disney +, che dona nuova linfa al MCU sulla scia degli eventi di Avengers: Endgame.

Il personaggio animato di Miss Minutes, doppiato da Tara Strong, storica doppiatrice di Harley Quinn in Batman TAS, è un orologio antropomorfo che funge da mascotte della Time Variance Authority, un’organizzazione incaricata di monitorare e proteggere la linea temporale. Mentre Miss Minutes ha fatto il suo debutto nell’episodio pilota dello show, nell’episodio 2, la mascotte gioca un ruolo più importante mentre cerca di fornire a Loki un’introduzione alle regole e ai processi della TVA.

Quando Loki diventa frustrato con la mascotte chiede: “Sei una registrazione? O sei viva?”, prima di tentare di schiacciarla con una rivista arrotolata.

Mentre l’interazione tra Loki e Miss Minutes ha fornito una bella iniezione di leggerezza, il regista dello show ha spiegato il processo dietro le riprese della scena. Parlando con il Los Angeles Times, Herron ha spiegato che lo spettacolo ha basato il design di Miss Minute su personaggi dei cartoni animati della vecchia scuola, come Felix the Cat, ma per le riprese era necessaria una controfigura fisica “piuttosto spaventosa”.

“Era fondamentalmente come una lampada su cui abbiamo attaccato piccoli occhi di cartone. Era questa piccola lampada sulle ruote da valigia che facevamo girare… E anche una luce, perché illumina la scena come anche il personaggio. Quindi sostituisci la terrificante lampada con un adorabile cartone animato.”

Rifacendosi a film come Chi ha incastrato Roger Rabbit?, avere un personaggio animato che interagisce con un attore dal vivo è un modo intelligente per i creatori dello show di evidenziare la natura bizzarra e surreale del quartier generale della TVA.

Situato oltre i confini del tempo e dello spazio, il TVA si presenta come una bizzarra miscela fra una struttura molto vasta, futuristica, combinata in modo stridente con la tecnologia e i mobili in stile retrò degli anni ’50, stile detto anche Atompunk. Una mascotte olografica senziente modellata su un popolare personaggio dei cartoni animati dell’inizio del XX secolo, si adatta perfettamente a questo design eccentrico.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...