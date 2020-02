Loki: la serie Disney + getterà le basi per introdurre Kang il Conquistatore?

Sembra che una delle prossime serie Disney + targate Marvel possa introdurre il prossimo grande villain nel MCU. Secondo Daniel Richtman, perciò è una notizia da prendere con le pinze, Loki getterà le basi per introdurre Kang il Conquistatore.

Il Loki di Tom Hiddleston è pronto a portare il dio dell’inganno in un viaggio nel tempo e nello spazio, il che potrebbe metterlo in conflitto con il Time Variance Authority. Sembra una situazione ideale per introdurre Kang, dato che è un viaggiatore nel tempo ed è stato, a un certo punto, un membro dell’organizzazione.

Creato da Jack Kirby e Stan Lee nel 1963, Kang il Conquistatore fu presentato per la prima volta in Fantastic Four #19. Nathaniel Richards era uno studioso del 31° secolo che viaggiò indietro nel tempo nell’antico Egitto, dove divenne il fraone Rama-Tut solo per essere sconfitto da un membro del quartetto fantastico perso nel tempo. Il cattivo si è poi perso nel tempo stesso, accumulando un arsenale di armi avanzate che ha usato per conquistare il futuro. Kang ha presto fondato dei siti nel passato, un percorso che lo ha portato in conflitto con gli eroi del presente.

Molte versioni alternative di Kang sono apparse nei fumetti, tra cui Iron Lad, una versione adolescenziale. Nel tentativo di sfuggire al suo destino malvagio, Iron Lad viaggiò indietro nel tempo, formando i Giovani Vendicatori.

Dato che la Marvel sembra stia istituendo sia i Giovani Vendicatori che il Time Variance Authority nel MCU, ha senso che possano introdurre Kang come potenziale nuovo Big Bad. A partire da ora, i dettagli su come verrà introdotto Kang non sono stati rivelati, ma è emozionante vedere il prossimo cattivo del MCU in lavorazione.

