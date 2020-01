Loki: la serie Disney + potrebbe iniziare la produzione presto

Poco più di un anno prima che Loki sia presentato in anteprima su Disney +, nuovi rapporti suggeriscono che la serie dei Marvel Studios ha iniziato le proprie riprese principali.

Le ultime notizie provengono dallo scooper Charles Murphy, che suggerisce che la serie abbia ufficialmente dato il via alla produzione la scorsa settimana su un palcoscenico interno. Murphy ha riferito l’ultima volta il 16 gennaio che lo spettacolo avrebbe iniziato le riprese nei prossimi giorni.

Murphy ebbe ragione su WandaVision, che ha iniziato di recente a girare all’aperto, il che ha fatto emergere le foto dei set rivelando alcuni elementi della trama. Fino ad oggi, abbiamo scoperto che SWORD sarà incluso nello show, oltre ad alcuni dettagli che ruotano attorno al misterioso personaggio di Kathryn Hahn attraverso foto leak.

I'm not sure that the right people will see this, but I can promise you that Loki did begin filming last week. I can't believe that people might not comprehend that these productions aren't always shot in public and that they use a stage at times, which is the case here.

— Charles Murphy (@_CharlesMurphy) January 26, 2020