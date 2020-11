Loki: la serie Marvel è stata rinnovata per una seconda stagione

Ancora deve arrivare la prima serie firmata Marvel Studios su Dinsey+, ma sembra già che Loki avrà vita lunga!

La piattaforma streaming di Disney sta per compiere il primo anno di vita, e se nel mentre abbiamo già visto i primi prodotti originali a tema Star Wars, ancora stiamo aspettando di vedere cos’hanno in serbo per noi i Marvel Studios. Sappiamo che le prime serie ad arrivare saranno WandaVision e Falcon and the Winter Soldier, ma di grande interesse è anche, e soprattutto, la serie con protagonista Loki, uno dei personaggi più amati di tutto il Marvel Cinematic Universe.

Complice il carisma distruttivo di Tom Hiddleston come interprete del personaggio, e un lavoro di sceneggiatura potenzialmente mirabile, sembrerebbe proprio che la serie sia già stata rinnovata per una seconda stagione.

Ovviamente se già si hanno pochi dettagli relativi alla prima stagione, figuratevi quel che riguarda la seconda. Tuttavia, quel che si sa è che entrerà in produzione a gennaio 2022.

Fonte: ProductionWeekly

Loki è una serie targata Disney+/ Marvel Studios , creata e scritta da Michael Waldron, diretta da Kate Herron, tratta dai fumetti di Jack Kirby e Stan Lee, e con Kevin Feige, Michael Waldron, Stephen Broussard e Kate Herron come produttore esecutivi.

La fotografia è a cura di Autumn Durald.

Nel cast Tom Hiddleston (Loki), Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw e Cailey Fleming.

La prima stagione arriverà nel 2021 su Disney+, e sarà composta da 6 episodi.

