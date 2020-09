Loki: la serie potrebbe essere in allestimento per riprendere le riprese

Dopo una pausa di diversi mesi a causa della pandemia di coronavirus, i progetti televisivi e cinematografici di tutto il settore stanno finalmente tornando in produzione, ciò include molti dei prossimi programmi TV dei Marvel Studios, che verranno rilasciati sul servizio di streaming Disney +.

Secondo quanto riferito, WandaVision sta dando gli ultimi ritocchi alla sua prima stagione, al fine di fissare una data di uscita a dicembre, e The Falcon and the Winter Soldier sta attualmente girando ad Atlanta, dopo essersi spostato dalle sue riprese originali in Europa. Ora sembra che la serie TV su Loki si unirà a questi altri progetti, poiché le riprese sembrano riprendere in quel di Atlanta.

Nessuno dei membri del cast della serie sui viaggi nel tempo ha pubblicato online foto criptiche dal set, ma la dice lunga sul fatto che il set stesso esista ancora. Questa settimana, gli account dei social media di Atlanta Filming, che di solito sono in cima alle fonti per le notizie circa l’avvio di produzioni di grandi progetti in corso nella città della Georgia, hanno condiviso una foto del set di Loki, confermando che la produzione sta per riprendere.

Non c’è davvero molto da vedere nella foto, dato che nessun cast o troupe erano presenti al momento in cui è stata scattata, ma Atlanta Filming è stata attaccata alla produzione di Loki in passato, ed in effetti è stato questo account a segnalare per la prima volta che Loki e Stranger Things sarebbero stati chiusi all’inizio di quest’anno.

Loki è stato uno dei primi progetti televisivi per Disney + annunciati dai Marvel Studios, unendosi a WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier nella presentazione al Comic-Con di San Diego lo scorso anno.

La serie doveva arrivare all’inizio del 2021, non molto tempo dopo gli altri spettacoli, ma potrebbe subire alcuni ritardi dovuti alla chiusura delle riprese.

