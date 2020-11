Loki: Lady Sif comparirà nella serie?

Uno dei comprimari più d’impatto dei film su Thor è sicuramente Lady Sif, interpretata da Jaimie Alexander, che però non è più apparsa sul grande schermo dopo Thor: The Dark World, anche se l’abbiamo rivista in azione in alcuni episodi di Agents of S.H.I.E.L.D.. Sappiamo che il personaggio era assente in Thor: Ragnarok in quanto allontanata dal regno di Asgard dopo che Loki ha preso il posto di Odino come sovrano del regno, e questo pertanto non esclude un ritorno della Alexander nei panni del personaggio.

A stuzzicare la curiosità e la fantasia dei fan è una foto pubblicata sul proprio account Instagram dall’attrice. Una foto che mostra l’attrice in volo su un aereo diretto ad Atlanta, città molto usata per delle produzioni targate Marvel Studios. Tuttavia, non stiamo parlando di un suo ritorno in Thor: Love and Thunder, quarto stand alone sul Dio del Tuono ancora una volta diretto da Taika Waititi attualmente in fase di riprese in Australia, bensì nella serie Loki con protagonista l’omonimo personaggio interpretato da Tom Hiddleston.

Infatti, le riprese della serie su Loki si stanno ancora tenendo nella città di Atlanta e il viaggio di Jaimie Alexander verso la città per lavoro fa pensare proprio ad una comparsa, o meglio, a un ritorno del personaggio nella serie.

Qui di seguito trovate la foto in questione.

Ovviamente tutto quanto vi abbiamo riportato sono pure speculazioni personali e condivise sul web, quindi prendete le nostre parole con le dovute precauzioni. Nel mentre aspettiamo una qualche conferma della partecipazione dell’attrice nella serie con Hiddleston.

Loki è una serie targata Disney+/ Marvel Studios , creata e scritta da Michael Waldron, diretta da Kate Herron, tratta dai fumetti di Jack Kirby e Stan Lee, e con Kevin Feige, Michael Waldron, Stephen Broussard e Kate Herron come produttore esecutivi.

La fotografia è a cura di Autumn Durald.

Nel cast Tom Hiddleston (Loki), Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw e Cailey Fleming.

La prima stagione arriverà nel 2021 su Disney+, e sarà composta da 6 episodi.

