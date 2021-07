Loki: Michael Waldron, Tom Hiddleston e Kate Herron riflettono sul 4° episodio e parlano dei temi della serie

– Attenzione spoiler dal quarto episodio di Loki –

“Due varianti dello stesso essere, specialmente tu, che formano questo tipo di relazione romantica malata e contorta? Questo è puro caos! Questo potrebbe rompere la realtà. […] Che incredibile narcisista! Ti sei innamorato di te stesso!”, gli dice Mobius nell’ultimo episodio di Loki caricato su Disney +.

Nel tentativo di andare a fondo circa ciò che ha causato l’Evento Nexus su Lamentis-1, Mobius inizia a fare domande e a pungolare il Dio dell’Inganno nel modo giusto per ottenere una confessione da lui, senza che Loki confessi effettivamente nulla. Dopo aver messo insieme i pezzi dagli spunti contestuali di Loki, Mobius arriva all’unica conclusione logica: Loki è innamorato dell’altra Variante, alias Sylvie.

“Questo è stato uno dei punti cruciali del mio concept [per la serie], che ci sarebbe stata una storia d’amore”, spiega lo sceneggiatore capo Michael Waldron a Marvel.com. “Siamo andati avanti e indietro per un po’, vogliamo davvero che questo ragazzo si innamori di un’altra versione di se stesso? È troppo folle? Ma in una serie che, per me, riguarda in definitiva l’amore per se stessi, l’autoriflessione e il perdono, sembrava giusto che quella sarebbe stata la prima vera storia d’amore di Loki.”

La storia d’amore di Loki e Sylvie ha un inizio apocalittico poiché è lì che i due iniziano a legare. Intrappolati su una luna sull’orlo della distruzione totale, i due sono costretti a lavorare insieme per trovare una via d’uscita da quella situazione, solo per fallire. Sentendosi sconfitta, Sylvie si chiede se Loki sia sempre destinato a perdere? Loki la rassicura che mentre potrebbero perdere, non muoiono: sopravvivono. Continua definendo Sylvie “incredibile” per come ha quasi sconfitto la TVA da sola, ed è chiaro dallo sguardo sul suo viso che anche se stanno insieme solo da poco tempo, Loki è già arrivato ad ammirare e rispettare la sua controparte.

Mentre la luna si sgretola letteralmente intorno a loro, Sylvie mette una mano sul braccio di Loki, ed è allora che accade: un ramo della Sacra Linea Temporale si genera. Questi due Loki stanno vivendo un momento che non avrebbero mai dovuto vivere, che come dice Mobius, è “puro caos”.

“Lo sguardo che condividono, in quel momento, [è iniziato come] un’amicizia che fiorisce”, continua Waldron. “Poi, per la prima volta, entrambi sentono quella fitta di: ‘Oh, potrebbe essere qualcosa di più?’. Questi sono due esseri di puro caos, ma al contempo anche la stessa persona che si innamora di se stesso. Questo è esattamente il genere di cose che terrorizzerebbero la TVA.”

Per fortuna questo ramo porta anche le due varianti a trovarsi su Lamentis-1; sfortunatamente, il loro salvataggio li porta immediatamente nelle mani della TVA. Ma quello che è successo su Lamentis-1 ha chiaramente influenzato entrambi in modi diversi, con Loki che sta lentamente facendo i conti con il fatto che prova dei sentimenti per Sylvie, anche se lei è “difficile, irritante e cerca di colpirlo con tutte le sue forze”.

Questo è reso in modo ancor più pronunciato solo dopo che Loki si ritrova intrappolato in un loop temporale con Lady Sif di nuovo su Asgard, poco dopo che il suo io passato ha commesso uno scherzo crudele e le ha tagliato i capelli. Sif non solo lo picchia (e giustamente), ma gli dice molte volte: “Meriti di essere solo e lo sarai sempre”. Per la prima volta, Loki si rende conto che non vuole essere solo, e che potrebbe esserci qualcuno là fuori per lui, con cui può connettersi a un altro livello.

Ancor più, Loki si è appena reso conto di essere in grado di amare qualcuno diverso da se stesso, Loki è finalmente disposto ad accettare se stesso e tutti i suoi difetti.

“Non credo che il rapporto di Loki con se stesso sia stato molto sano”, spiega Tom Hiddleston. “Cercare di accettare quegli aspetti di se stesso, da cui è fuggito, è stato un modo interessante per riflettere sul personaggio. Inoltre, Sylvie non è Loki. Sylvie è Sylvie. Anche questo è interessante. Sono davvero entusiasta di vedere cosa ne pensa la gente.”

Come nota Mobius, potrebbe essere solo un caso di estremo narcisismo, ma ha anche senso per il personaggio.

“Chi è migliore di lui, per Loki?” la regista Kate Herron interviene. “L’intero spettacolo riguarda l’identità. Riguarda lui, ed è su un percorso molto diverso, in un viaggio diverso. Vede cose in Sylvie, e reagisce del tipo: ‘Oh, ci sono passato. So cosa provi’. Ma lei dice: ‘Beh, non mi sento così’. E penso che fosse una cosa divertente. Lei è lui, ma non è proprio lui. Hanno avuto esperienze di vita differenti, quindi, anche solo dal punto di vista dell’identità, è stato interessante approfondire questo aspetto.”

