Loki: Owen Wilson potrebbe far parte del cast in un ruolo misterioso

La famiglia del Marvel Cinematic Universe sta cercando di aggiungere un noto attore nella sua serie di prossima uscita, Loki.

Leggi anche: Loki potrebbe iniziare la produzione presto

Stando a Comicbook, Loki avrebbe aggiunto Owen Wilson al cast in un ruolo importante, anche se il personaggio che Wilson dovrebbe interpretare non è stato rivelato.

Loki sarà di nuovo interpretato da Tom Hiddleston, un ruolo con cui ha debuttato nel film du Thor del 2011. Da allora ha recitato nel ruolo di The Avengers, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. L’aggiunta di Wilson potrebbe indicare un tono comico per la serie, qualcosa a cui Hiddleston non è estraneo dopo aver lavorato con Taika Waititi in Thor: Ragnarok.

Wilson è meglio conosciuto per ruoli in titoli come The Royal Tenenbaums, Wedding Crashers e Bottle Rocket. Più recentemente, l’attore spesso visto in parti comiche ha dimostrato le sue abilità drammatiche nel thriller d’azione No Escape.

Se il rumor si rivelerà veritiero questa sarà la prima volta che Wilson lavorerà con i Marvel Studios.

Mi piace: Mi piace Caricamento...