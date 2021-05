Loki: prima clip della serie con Owen Wilson e Tom Hiddleston

Dopo il successo di WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, i Marvel Studios sono pronti per continuare la loro conquista del piccolo schermo con la prossima serie in arrivo il 9 giugno: Loki.

La serie racconterà di cosa è successo al Loki che, in Avengers: Endgame, ha preso il Tesseract per sfuggire ai Vendicatori, dopo che l’avevano catturato alla fine del primo film di Joss Whedon.

Una serie che esplorerà frontiere ancora ignote per i Marvel Studios, magari andando a toccare ufficialmente il tema del multiverso, nella speranza che tornino a sperimentare come fecero per i primi episodi di WandaVision.

Leggi anche: nuovo poster promozionale per Loki

La serie, diretta da Kate Herron, debutterà su Disney+ il prossimo 9 giugno e, nel mentre, vi riportiamo la prima clip tratta dalla serie che mostra il primo incontro tra Loki e l’Agente Mobius, interpretato da Owen Wilson.

Loki è una serie targata Disney+/ Marvel Studios, creata e scritta da Michael Waldron, diretta da Kate Herron, tratta dai fumetti di Jack Kirby e Stan Lee, e con Kevin Feige, Michael Waldron, Stephen Broussard e Kate Herron come produttore esecutivi.

La fotografia è a cura di Autumn Durald, mentre la musica è composta da Natalie Holt.

Nel cast Tom Hiddleston (Loki), Sophia Di Martino, Owen Wilson (Agente Mobius M. Mobius), Gugu Mbatha-Raw, Cailey Fleming e Richard E. Grant.

La prima stagione inizierà il 9 giugno 2021 su Disney+, e sarà composta da 6 episodi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...