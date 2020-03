Loki: Richard E. Grant entra a far parte del cast della serie

Buone nuove per la serie Loki, visto che Richard E. Grant entra a far parte del cast della serie Marvel.

Le riprese di Loki, una delle prime serie Marvel Studios ad arrivare su Disney+, stanno andando avanti con un cast di tutto rispetto, che quest’oggi accoglie un altro nome decisamente interessante: Richard E. Grant.

A riportare la notizia è Variety, che oltre a rivelare la presenza dell’attore britannico nel cast della serie afferma anche che Grant dovrebbe apparire per un solo episodio della serie, nei panni di un personaggio, ovviamente, misterioso.

Richard E. Grant è un attore britannico di grande talento che ha dimostrato di saper interpretare sadici scienziati come il Dr. Rice in Logan (quindi l’attore ha già avuto un’esperienza con i prodotti supereroistici) ma allo stesso tempo di esser perfetto per recitare la parte di un omosessuale malato di AIDS in Copia originale. Perfomance che gli è valsa anche la nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista all’edizione del 2019.

La produzione di Loki sembra stia facendo delle scelte di casting veramente niente male!

Loki è una serie Disney+ diretta da Kate Herron, scritta da Michael Waldron, basata sui personaggi di Stan Lee, Jack Kirby e Larry Lieber, e con Kevin Feige, Kate Herron e Michael Waldron come produttori.

La fotografia sarà a cura di Autumn Durald.

Nel cast Tom Hiddleston (Loki), Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw e Richard E. Grant.

La prima stagione arriverà su Disney+ nel 2021, e sarà composta da sei episodi.

