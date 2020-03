Loki: Richard E. Grant potrebbe essere l’interprete di Kang il Conquistatore?

La serie Loki di Disney + ha dato ai fan un po’ di sorprendenti notizie sul casting, di recente.

Richard E. Grant si è unito alla serie, uscendo da una serie di film di successo di cultura geek che includono Logan e Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Grant si è unito al Marvel Cinematic Universe nel cast di Loki in un ruolo misterioso, senza ulteriori dettagli se non il fatto che sarà un ruolo in costume. Bene, quel piccolo dettaglio ha portato i fan della Marvel ad alcune rapide speculazioni, e sostanzialmente si riduce a una grande domanda: Richard E. Grant interpreterà Kang il conquistatore nel MCU?

La domanda potrebbe effettivamente essere più complessa e articolata del solito, per un ruolo dei Marvel Studios. Nella spiegazione del perché Kang sia il perfetto “Big Bad” per la fase 4 del MCU, è stato spiegato come il ruolo di Kang sarà in realtà più ruoli in uno.

Kang è un signore della guerra che viaggia nel tempo, e in diversi punti della sua vita, ha adottato diverse identità che ha usato in epoche diverse del tempo. C’è sempre stata la domanda su quale tipo di attore sarebbe in grado di coprire la maggior parte delle identità di Kang nel migliore dei modi – e Richard E. Grant potrebbe essere quell’attore.

Grant si è fatto le ossa nella recitazione e potrebbe essere la scelta giusta per portare Kang il Conquistatore alla vita nel MCU – e la parte migliore è che non richiederebbe molta recitazione fisica all’attore 62enne. La natura del costume di Kang (grande elmetto e maschera che gli coprono sempre la testa), permetterebbero a uno stuntman di recitare la parte fisica, mentre Grant fornirebbe la sua grave e minacciosa voce e qualsiasi altra performance facciale necessaria per animare la maschera.

Richard E. Grant ha anche il volto perfetto per interpretare una versione specifica di Kang, ovvero Immortus. Quando Kang raggiunge gli anni della sua vecchiaia, perde la sua passione per la conquista che rivolge invece allo studio del tempo. Alla fine viene reclutato dai Custodi del tempo (guardiani del tempo creati dalla Time Variance Authority) e assegnato all’osservazione e la protezione del Timestream dal Limbo, un “luogo” al di fuori del tempo, un fenomeno che fa scorrere tutta la realtà nella stessa direzione, verso l’entropia. Dare caratterizzazione all’umorismo arido di Immortus e alla sua conoscenza distensione accademica sarebbe facile per Grant.

Infine, l’attore sarebbe perfetto per la versione di Kang nota come Rama-Tut, sopratutto quando arriviamo alla rivelazione che Kang / Immortus / Rama-Tut sono in realtà nomi fittizi dietro cui si nasconde Nathaniel Richards, un lontano discendente futuro di Reed Richards, cosa che darebbe modo al personaggio di essere collagato ai reboot dei Fantastici Quattro.

