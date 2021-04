Loki: Tom Hiddleston a proposito della serie e il ritorno al personaggio Marvel Studios

Durante le sue apparizioni lungo il MCU, il Loki di Tom Hiddleston è stato molte cose: un fratello di Thor, un cattivo per il popolo della Terra, un amico, un nemico, una vittima di Thanos e tutto il resto – ma soprattutto, è morto svariate volte.

Nonostante sia stato fatto fuori per l’ennesima volta in Avengers: Infinity War, è tornato per il suo nuovo spettacolo Disney +, dopo che nela passato ha rubato il Tesseract durante Endgame. Per un personaggio che non è mai stato facile da definire, la sua ultima avventura sembra trovarlo nella sua forma più imprevedibile: a lavorare (forse controvoglia) con la TVA la Time Variance Authority.

E mentre Hiddleston è desideroso di mantenere intatto il mistero attorno alla serie, anticipa che sarà una storia rivelatrice sulla poliedrica identità di Loki. Parlando con Empire, Hiddleston ha detto quanto sia calzante il titolo di Loki che cambia carattere quando si tratta dello spettacolo e del personaggio.

“Voglio preservare la freschezza dello spettacolo per quando emerge, ma qualcosa che fa pensare è il logo [dello spettacolo] dall’aspetto cangiante”, stuzzica l’attore. “Il carattere di come viene riportato il nome ‘Loki’ sembra continuare a cambiare forma. Loki è il mutaforma per eccellenza. La sua natura mutevole ti porta a dubitare di lui, non sai se è un eroe, un cattivo o un antieroe. Non sai se puoi fidarti di lui. Cambia letteralmente e fisicamente la propria forma. Penso che il logo mutaforma potrebbe darvi un’idea circa Loki, lo spettacolo, e come questo parli dell’identità e l’integrazione dei frammenti disparati dei molti sé che lui può essere, e forse i molti sé che noi possiamo essere. Ho pensato che fosse molto eccitante perché ho sempre trovato Loki un costrutto molto complesso. Chi è questo personaggio che può indossare così tante maschere e cambiare forma?”

Mentre quindi si prepara a fare un grande ritorno nel MCU, oltre a recitare nell’imminente adattamento della serie The Essex Serpent, Hiddleston ha parlato di dove è stato in questi pochi anni, e perché ora era il momento di tornare al personaggio: “Alcune cose hanno attraversato la mia strada e ci ho pensato attentamente, ma non mi sembravano giuste, quindi non le ho fatte“, dice dei ruoli che gli sono capitati.

Se il ritiro di Hiddleston dai riflettori è stato preceduto da una maggiore attenzione da parte dei tabloid sulla sua vita personale, il suo tempo lontano dal franchise è stato meno una scelta consapevole che “un momento di considerazione”, stando a quanto ha detto.

“Ho interpretato così tanti personaggi diversi in così tante parti del mondo, ed è molto importante distinguere ciò che è reale nella propria vita e prendersi cura di queste cose. Perché se non ti prendi cura di loro, li puoi perdere, o possono sentirsi esclusi, e poi un giorno torni a casa e non li trovi più.”

