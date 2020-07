Loki, WandaVision e Falcon and the Winter Soldier: nuovi dettagli grazie a landing page per Disney +

Sono state svelate le landing page della prima ondata di serie TV dei Marvel Studios su Disney +, che danno ai fan una sbirciatina su come interagiranno con serie come WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier quando arriveranno sulla piattaforma di streaming dopo che saranno state completate.

Se le landing page sembrano familiari, è probabile perché sono molto simili alle pagine mock-up che circolavano nel periodo della presentazione iniziale Disney + agli azionisti Disney. Sui social media, alcuni fan affermano di averle viste da mesi, anche se i media come noi e un numero maggiore di spettatori sui social media li vedono adesso per la prima volta.

Ogni pagina presenta art-work ufficiali per la serie – le pagine includono Loki, WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier – nonché un collegamento al teaser del Super Bowl dedicato a Disney +. Le landing page includono anche una breve sinossi ufficiale delle serie.

Le landing page hanno anche su date di rilascio, nonostante non è chiaro se avremo alcun tipo di nuovo contenuto Marvel nel 2020, e in questa fase sia The Falcon and the Winter Soldier che WandaVision sono entrambi messi in elenco come progetti in uscita nel 2020, il che sembra incredibilmente improbabile.

Ciò, naturalmente, solleva nuove domande e ci riporta al punto di partenza sul fatto se le landing page siano autentiche e nuove, dato che lo stato attuale delle cose afferma che The Falcon and the Winter Soldier sarà disponibili per lo streaming in autunno, e che anche WandaVision arriverà “nel 2020”.

Il primo dei contenuti originali della Marvel per Disney +, The Falcon and the Winter Soldier, dovrebbe seguire le avventure di Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan). Dopo che Sam ha ricevuto lo scudo di Captain America alla fine di Avengers: Endgame, si riunisce con riluttanza a Bucky in una missione on the road, che li costringe a unirsi a Sharon Carter (Emily VanCamp) e al barone Helmut Zemo (Daniel Bruhl). La serie vede anche la partecipazione di Wyatt Russell nei panni di John Walker / US Agent, un supereroe patriottico che dovrebbe essere la risposta del governo degli Stati Uniti a Captain America. Il cast comprende anche Adepero Oduye, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills e Carl Lumbly.

Un altro duo MCU amato dai fan che si riunirà su Disney + è quello composto da Wanda Maximoff / Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany). Ci si aspetta che WandaVision segua la coppia nella loro vita suburbana ideale, solo per rendersi conto che qualcosa di sinistro si nasconde dietro di essa. Come ha rivelato il teaser del Super Bowl di Disney +, la “vita perfetta” di Wanda e Vision presenterà omaggi a una serie di sitcom iconiche, da I Love Lucy a Full House. La miniserie presenterà anche i ritorni nel MCU di Darcy Lewis (Kat Dennings) e Jimmy Woo (Randall Park), con Teyonah Parris che interpreta una versione precedente di Monica Rambeau. Kathryn Hahn è stato anche scelto per la serie come “vicino ficcanaso”.

Grazie agli eventi che hanno alterato la realtà di Avengers: Endgame, sembra che il dio dell’inganno interpretato da Tom Hiddleston sia tornato di nuovo. Si prevede che la serie limitata seguirà Loki in una nuova e incerta linea temporale, che è stata creata da lui quando ha rubato il Tesseract nel 2012. Un easter egge presente nel teaser del Super Bowl ha lasciato intendere che questo metterà Loki nel mirino della Time Variance Authority, un gruppo che ha il compito di correggere le modifiche alla storia. Il cast di Loki comprende anche Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant e Sophia Di Martino.

