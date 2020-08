L’ombra dello Scorpione: ecco il primo teaser della serie tratta dal racconto di Stephen King

Il primo teaser trailer di The Stand, o L’ombra dello Scorpione, di CBS All Access, tratto dal romanzo di Stephen King, è stato rilasciato, rivelando un assaggio dell’adattamento tanto atteso.

La nuova serie limitata in arrivo sulla piattaforma è stata annunciata per la prima volta con un ordine diretto il 30 marzo 2018 e da allora ha annunciato i membri del suo cast stellare. La premiere dello spettacolo è prevista per il 17 dicembre 2020, con nuovi episodi in uscita settimanalmente. King è produttore esecutivo mentre Josh Boone, il cui film The New Mutants è appena uscito nelle sale, dirige tutti e dieci gli episodi della miniserie.

Il breve teaser ci offre un assaggio di Madre Abigail che chiama i suoi alleati prima che venga mostrato un inquietante montaggio del cast di personaggi. L’adattamento vede protagonisti Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgård e James Marsden in una battaglia del bene contro il male dopo che il mondo è stato devastato da una pandemia che uccide il 99,4% della popolazione. Goldberg interpreta Madre Abigail, mentre Skarsgård interpreta il pilastro del re Randall Flagg, a volte indicato come L’uomo in nero, che sta lavorando contro Madre Abigail.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer:

Nel cast della serie vediamo Whoopi Goldberg come Madre Abagail, che riceve delle visioni da Dio e guida i sopravvissuti; James Marsden come Stu Redman, un texano nonché il primo uomo a scoprire di essere immune al virus; Amber Heard è Nadine Cross, un’insegnante di scuola privata che crede di esser destinata a stare al fianco di Flagg; Odessa Young come Frannie Goldsmith, una sopravvissuta al virus;

Alexander Skarsgard come Randall Flagg, un uomo sinistro che non invecchia e con delle capacità sovrannaturali.

Heather Graham è Rita Blakemoore, una donna benestante impreparata di fronte alla fine del mondo; Jovan Adepo come Larry Underwood, un giovane musicista tossicodipendente;

Nat Wolff come Lloyd Henreid, un criminale che diventa un alleato leale di Randal Flagg; Owen Teague come Harold Lauder, un uomo che va alla ricerca di altri sopravvissuti con Frannie Goldsmith, geloso ma di buone intenzioni; Brad William Henke come Tom Cullen, che viaggia con Nick Andros (Henry Zaga) ed è un disabile; Daniel Sunjata come Cobb, un soldato; Eion Bailey come Teddy Weizak, Katherine McNamara come Julie Lawry, una ragazza cresciuta in una piccola città e dotata di un lato selvaggio.

Hamish Linklater come il dottor Ellis, un militare e specialista in malattie infettive; Greg Kinnear come Glen Bateman, un professore, da poco vedovo, abituato a stare solo.

L’ombra dello Scorpione si svolge in un mondo apocalittico, decimato da una pandemia e coinvolto in una lotta elementare tra il bene e il male. Il destino dell’umanità è sulle spalle della madre Abagail (Goldberg), 108 anni, e di una manciata di sopravvissuti. I loro peggiori incubi sono incarnati in un uomo con un sorriso letale e poteri indicibili: Randall Flagg, l’Uomo Oscuro (Skarsgard).

King scriverà il finale della serie, che sarà qualcosa che non è stato incluso nel suo romanzo. Secondo CBS All Access, fornirà “una nuova fine che non si troverà nel libro”. L’adattamento sarà scritto e diretto da Josh Boone, meglio conosciuto per aver diretto “The Fault in Our Stars”. L’ombra dello Scorpione sarà prodotto da CBS Television Studios. Boone e Ben Cavell scriveranno e saranno i produttori esecutivi, con Roy Lee, Jimmy Miller e Richard P. Rubinstein. Will Weiske e Miri Yoon sono co-produttori esecutivi, con Owen King.

