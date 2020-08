L’ombra dello Scorpione: rivelata la data d’uscita della serie CBS basata sul racconto di Stephen King

CBS All Access presenterà in anteprima il suo adattamento de L’ombra dello Scorpione di Stephen King il 17 dicembre.

Nuove puntate della serie limitata di nove episodi – ora una storia molto più spaventosamente rilevante su un mondo dopo una piaga mortale – usciranno settimanalmente da quel giorno in poi.

“Durante i due anni che abbiamo trascorso a realizzare ‘The Stand’ [L’ombra dello Scorpione], abbiamo sentito tutti la responsabilità di adattare quella che potrebbe essere l’opera più amata di uno dei narratori più amati al mondo, ma nessuno di noi avrebbe potuto immaginare che il vecchio capolavoro su una pandemia globale sarebbe così diventato così inquietantemente rilevante”, ha detto Benjamin Cavell, showrunner e produttore esecutivo. “Siamo onorati di raccontare questa storia epica e tentacolare, inclusa una nuova storia che Stephen King ha voluto aggiungere. Siamo così orgogliosi di questo spettacolo e del suo tentativo di trovare un significato e una speranza nei tempi più incerti. Non vediamo l’ora di condividerlo con il mondo.”

Nel cast della serie vediamo Whoopi Goldberg come Madre Abagail, che riceve delle visioni da Dio e guida i sopravvissuti; James Marsden come Stu Redman, un texano nonché il primo uomo a scoprire di essere immune al virus; Amber Heard è Nadine Cross, un’insegnante di scuola privata che crede di esser destinata a stare al fianco di Flagg; Odessa Young come Frannie Goldsmith, una sopravvissuta al virus;

Alexander Skarsgard come Randall Flagg, un uomo sinistro che non invecchia e con delle capacità sovrannaturali.

Heather Graham è Rita Blakemoore, una donna benestante impreparata di fronte alla fine del mondo; Jovan Adepo come Larry Underwood, un giovane musicista tossicodipendente;

Nat Wolff come Lloyd Henreid, un criminale che diventa un alleato leale di Randal Flagg; Owen Teague come Harold Lauder, un uomo che va alla ricerca di altri sopravvissuti con Frannie Goldsmith, geloso ma di buone intenzioni; Brad William Henke come Tom Cullen, che viaggia con Nick Andros (Henry Zaga) ed è un disabile; Daniel Sunjata come Cobb, un soldato; Eion Bailey come Teddy Weizak, Katherine McNamara come Julie Lawry, una ragazza cresciuta in una piccola città e dotata di un lato selvaggio.

Hamish Linklater come il dottor Ellis, un militare e specialista in malattie infettive; Greg Kinnear come Glen Bateman, un professore, da poco vedovo, abituato a stare solo.

L’ombra dello Scorpione si svolge in un mondo apocalittico, decimato da una pandemia e coinvolto in una lotta elementare tra il bene e il male. Il destino dell’umanità è sulle spalle della madre Abagail (Goldberg), 108 anni, e di una manciata di sopravvissuti. I loro peggiori incubi sono incarnati in un uomo con un sorriso letale e poteri indicibili: Randall Flagg, l’Uomo Oscuro (Skarsgard).

King scriverà il finale della serie, che sarà qualcosa che non è stato incluso nel suo romanzo. Secondo CBS All Access, fornirà “una nuova fine che non si troverà nel libro”. L’adattamento sarà scritto e diretto da Josh Boone, meglio conosciuto per aver diretto “The Fault in Our Stars”. L’ombra dello Scorpione sarà prodotto da CBS Television Studios. Boone e Ben Cavell scriveranno e saranno i produttori esecutivi, con Roy Lee, Jimmy Miller e Richard P. Rubinstein. Will Weiske e Miri Yoon sono co-produttori esecutivi, con Owen King.

