Lost Boys: The CW ha ordinato l’episodio pilota per la serie

A quanto pare la The CW ha ordinato il pilota per un adattamento seriale del film drammatico sui vampiri di Rob Thomas, Lost Boys.

Il creatore di Veronica Mars e iZombie, Rob Thomas guiderà il pilota per il network.

Secondo The Hollywood Reporter, il progetto è in lavorazione dal 2016. Tuttavia, la rete ha chiesto di ridisegnare lo spettacolo, con Heather Mitchell di Still Star Crossed che ha co-scritto la sceneggiatura con Thomas. Marcos Siega (Dexter) dirigerà il pilota.

Diretto da Joel Schumacher, The Lost Boys, uscito nel 1987 è interpretato da Corey Feldman, Jami Gertz, Corey Haim, Edward Herrmann, Barnard Hughes, Jason Patric, Kiefer Sutherland e Dianne West. Il film segue due giovani uomini trasferirsi a Santa Carla, in California, e intrufolarsi in un gruppo di vampiri. La cosa si è rivelata un grande successo al botteghino per la Warner Bros.

Due sequel di The Lost Boys, intitolati The Tribe e The Thirst, sono stati rilasciati rispettivamente nel 2008 e nel 2010. Ci sono stati anche molti fumetti basati sul franchise.

Non è stata rivelata una data di uscita esatta per il pilota di Lost Boys, tuttavia, è probabile che lo spettacolo debutterà durante la stagione di trasmissione 2020-2021. Non sono state fornite informazioni sul cast per il progetto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...