Lost in Space 3: ecco il teaser della terza e ultima stagione!

Se sembra che siano passati secoli dall’ultima volta che abbiamo incontrato la famiglia Robinson su Netflix, è perché è così.

La seconda stagione è stata caricata su Netflix nel lontano dicembre del 2019. Infine, abbiamo ottenuto la nostra prima anticipazione su ciò che la terza e ultima stagione della serie avrebbe comportato a dicembre.

La seconda stagione si è conclusa con una nota molto tesa, con innumerevoli robot alieni che attaccavano la stazione spaziale Resolute e un umano molto cattivo che cercava di uccidere alcuni membri della famiglia. Quello che ci rimaneva erano due gruppo di sopravvissuti: adulti in un gruppo e bambini nell’altro guidati dalla bravissima Judy. Ma il luogo dove l’equipaggio composto dai più giovane è finito ha rivelato un mistero che nessuno si sarebbe aspettato.

Il primo teaser della terza stagione sfortunatamente non ci dà molti indizi su cosa potrebbe significare per i Robinson nel suo insieme, ma ci fa capire che Will non si arrende mai.

Potete vedere il teaser qui sotto:

Ecco la sinossi ufficiale dell’ultima stagione: “Nella terza e ultima stagione di Lost in Space, la posta in gioco è più alta che mai e l’istinto di sopravvivenza della famiglia Robinson sarà messo alla prova. Dopo un anno intrappolati su un pianeta misterioso, Judy, Penny, Will e il robot devono accompagnare i 97 giovani coloni in una straziante evacuazione, ma non prima che oscuri segreti vengano portati alla luce, cose che cambieranno le loro vite per sempre. Nel frattempo John e Maureen dovranno far fronte comune per non farsi schiacciare mentre cercano di ricongiungersi ai loro figli. I Robinson dovranno affrontare la sfida emotiva di non essere solo persi, ma di essere separati da quelli che amano… mentre affrontano la più grande minaccia aliena mai vista”.

Con Molly Parker, Toby Stephens, Maxwell Jenkins, Taylor Russell, Mina Sundwall, Ignacio Serricchio, Parker Posey e Brian Steele nei panni del Robot, la terza stagione di Lost in Space arriverà su Netflix il 1° dicembre.

