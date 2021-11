Lost in Space 3: Netflix rilascia il trailer della terza e ultima stagione!

Il trailer della terza stagione di Lost in Space lancia i Robinson in una battaglia contro un esercito di robot.

Lost in Space, presentato in anteprima su Netflix nel 2018, è un reboot della classica serie televisiva di fantascienza di Irwin Allen trasmessa dalla CBS dal 1965 al 1968. Segue l’avventura di una famiglia di viaggiatori spaziali, in particolare Will Robinson (Maxwell Jenkins), dopo che si perdono mentre viaggiano verso una nuova colonia.

La nuova serie comprende anche Molly Parker, Toby Stephens, Taylor Russell, Mina Sundwall, Ignacio Serricchio, Ajay Friese, Brian Steele, Sibongile Mlambo e Parker Posey. Proprio come la serie originale, Lost in Space si concluderà con la terza stagione. La stagione sarà presentata in anteprima su Netflix il 1° dicembre 2021.

La stagione 2 di Lost in Space si è conclusa con la separazione dei figli dei Robinson dai loro genitori. Mentre l’adolescente Judy Robinson comanda la Jupiter 2 in rotta verso Alpha Centauri, i loro genitori sembrano accettare la loro morte per mano di un esercito di robot invasori. Tuttavia, nemmeno i bambini sono al sicuro, perché scoprono che quella che pensavano fosse la firma radar della colonia di Alpha Centauri era in realtà qualcosa di devastantemente diverso.

Netflix ha appena rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione di Lost in Space, che rivela qualcosa in più sulla direzione che prenderà questa stagione. Sembra che i genitori Robinson siano sopravvissuti, almeno per il momento, ma l’esercito di robot è ancora su tutte le furie, prendendo di mira in particolare Will Robinson, dando al loro Robot personale la possibilità di pronunciare l’iconica frase “Pericolo, Will Robinson”.

Questo video da continuità all’epica e ampia portata della serie con un audace senso d’avventura, stuzzicando anche il ritorno dell’iconica truffatrice cattiva Parker Posey, June Harris.

Potete dare un’occhiata al trailer qui sotto:

