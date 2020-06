Lost Sun: MGM svilupperà il film sulla sceneggiatura dell’esordiente Peter Barnes

La MGM ha acquisiti i diritti di sfruttamento di Lost Sun, una storia basata su una sceneggiatura sviluppata dall’esordiente Peter Barnes.

Jonathan Glickman, ex presidente della MGM, produrrà il thriller di alto livello insieme a Sukee Chew della Hopscotch Pictures. Lost Sun è il primo nuovo progetto creato da Glickman da quando ha lasciato il suo incarico a gennaio.

La storia inizia quando il sole misteriosamente non sorge, costringendo una donna cieca a navigare in un mondo oscuro per salvare suo figlio da un inferno nero come la pece. Ma mentre l’umanità scende nella follia, deve affrontare qualcosa di più terrificante degli orrori che la circondano: la verità sulla sua famiglia.

Questa è la prima vendita di sceneggiatura per Barnes, nativo di St. Louis, Missouri, che ha conseguito una laurea in radio / TV / film presso la Northwestern University e un MBA in marketing dell’intrattenimento presso la UCLA Anderson School of Management. Barnes ha scritto diverse sceneggiature, ma è stata Lost Sun a catturare l’attenzione dei rappresentanti all’inizio di questa primavera.

