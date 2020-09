Love and Monsters: ecco il trailer del nuovo film con Dylan O’Brien e Jessica Henwick

Un insieme di creature terrificanti ha invaso il mondo, ma niente può ostacolare il vero amore. Nel primo trailer del nuovo film della Paramount, Love and Monsters, un sopravvissuto rischia tutto per stare con la sua fidanzata del liceo e incontra alcuni nuovi amici lungo la strada.

Love and Monsters si svolge sette anni dopo la “Monsterpocalypse”, quando il mondo è stato invaso da creature giganti e gli umani sono stati costretti a spostarsi sottoterra. Il giovane sopravvissuto Joel Dawson (Dylan O’Brien) ha perso la sua famiglia nell’attacco ed è stato separato dalla sua ragazza Aimee (Jessica Henwick).

Come potete vedere nel trailer, non è disposto a perdere tutti nella sua vita e decide di avventurarsi alla ricerca di Aimee.

Ovviamente, Joel non è esattamente il sopravvissuto più esperto in circolazione e si ritrova rapidamente alla mercé della Monsterpocalypse. Fortunatamente, incontra un paio di compagni sopravvissuti, interpretati da Michael Rooker di Guardiani della Galassia e Ariana Greenblatt di Avengers: Infinity War, e un’adorabile ma potente compagna canina. Insieme, rischiano nella natura selvaggia per aiutare Joel ad attraversare il viaggio di 80 miglia in modo da poter trovare Aimee nel nascondiglio della sua colonia costiera.

Love and Monsters uscirà in video premium on demand il 16 ottobre. Sarà disponibile per 48 ore di noleggio a $ 20, oppure sarà disponibile per l’acquisto a 25 dollari.

