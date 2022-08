Love, Death, and Robots: lo show Netflix è stato rinnovato per una 4° stagione

Love, Death, and Robots è stato rinnovato per una 4° stagione su Netflix.

Il colosso dello streaming ha dato l’annuncio venerdì tramite Instagram. L’acclamata serie antologica a episodi ha rilasciato la sua terza stagione di nove episodi su Netflix il 20 maggio 2022. Le stagioni 1 e 2 sono andate in onda rispettivamente nel 2019 e nel 2021.

Qui sotto il post d’annuncio:

La serie ha vinto 12 Emmy Awards fino ad oggi, inclusa la sua terza nomination consecutiva per il miglior programma animato in forma breve, poiché tutti gli episodi durano meno di 22 minuti. Lo spettacolo ha vinto nella stessa categoria sia per la prima che per la seconda stagione. Alberto Mielgo ha anche recentemente vinto l’Emmy Award della giuria per il miglior risultato individuale nell’animazione per il suo episodio della terza stagione “Jibaro”.

Ogni episodio di Love, Death, and Robots racconta una storia diversa realizzata con stili di animazione diversi da team creativi di tutto il mondo. Gli episodi coprono anche una vasta gamma di generi, tra cui commedia, dramma, horror e altro ancora. Ogni episodio presenta anche per lo più diversi cast di voci, con diversi attori di alto profilo che hanno doppiato personaggi nello show. Questi includono Joel McHale, Mary Elizabeth Winstead, Topher Grace, John DiMaggio, Elodie Young e Chris Parnell.

Tim Miller, David Fincher, Jennifer Miller e Joshua Donen sono i produttori esecutivi della serie, con Jennifer Yuh Nelson come regista supervisore.

