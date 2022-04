Love, Death & Robots 3: Netflix conferma la data d’uscita con un poster promozionale

Tempo addietro Love, Death & Robots ha ufficialmente fissato la data di uscita per la terza stagione con un nuovo trailer.

Tim e Jennifer Miller, Joshua Donen e David Fincher si sono uniti per produrre una nuova serie antologica che ha immaginato 18 diverse storie animate incentrate tutte sui temi principali dell’amore, della morte o dei robot.

Il primo volume di questa raccolta animata è stato un tale successo che un secondo è stato pubblicato rapidamente la scorsa primavera ed è stato presto confermato che un terzo volume sarebbe tornato su Netflix quest’anno. Ora i fan hanno finalmente ottenuto una data di uscita.

Sono stati rivelati pochissimi dettagli sul volume 3 di Love, Death & Robots da quando è stato confermato per la prima volta che era in lavorazione in seno a Netflix, ma per fortuna l’ultimo aggiornamento fornisce la più carnosa anticipazione sul nuovo volume.

Netflix ha ufficialmente rivelato il primo trailer del volume 3 della serie con un’esca divertente e un interruzione che vede Love, Death + Robots interrompere un nuovo promo per uno degli altri principali spettacoli di Netflix. Non passerà molto tempo prima si possa vedere il nuovo insieme di puntate del volume 3 su Netflix, infatti la stagione uscirà il 20 maggio.

La cosa è ulteriormente confermata dal poster promozionale della terza raccolta:

