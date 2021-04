Love, Death & Robots – Volume 2: ecco il trailer che annuncia l’arrivo della seconda stagione!

Ormai sono passati diversi mesi da quando è stato annunciato il rinnovo di Love, Death & Robots, la brillante serie antologica che ha incantato il pubblico di Netflix, e poco tempo fa vi abbiamo riportato alcune speculazioni sul fatto che avremmo potuto vedere la seconda stagione molto presto.

Erano solo speculazioni circostanziali, quindi niente di vero, ma adesso abbiamo la conferma del suo arrivo. “In mezzo a tutti questi disordini nel mondo, su cosa sto lavorando? Questo. Seconda stagione“, così un post su Facebook ha affermato Rick Rische, facendo riferimento al lavoro circa la seconda stagione.

Il poster promozionale secondo alcuni ha creato un rimando alla data d’uscita originale, il 15 marzo 2019, e in molti credevano che anche la seconda parte sarebbe potutoa arrivare sulla piattaforma di streaming proprio in quella data, visto che i lavori sono in corso. Ora sappiamo però che la seconda stagione, o meglio il “Volume 2”, sarà su Netflix dal 14 maggio.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia l’arrivo:

La prima stagione di Love, Death & Robots è stata rilasciata su Netflix a marzo 2019 e ha offerto 18 storie diverse che vanno dai 6 ai 17 minuti, ognuna delle quali racconta una storia unica con un diverso stile di animazione.

La serie è prodotta dal regista di Deadpool Tim Miller in collaborazione con David Fincher, ed è una delle serie TV più strane su Netflix.

Guardare Love, Death & Robots è un’esperienza febbrile e sconcertante che secondo alcuni pare un ibrido tra due altre serie di Netflix: Black Mirror e Devilman Crybaby. Come Black Mirror, la serie offre un’antologia di storie non collegate che si inclinano verso la fantascienza, quindi non c’è tessuto connettivo cronologico. E similmente a Devilman Crybaby, si trasforma in sequenze iper-violente e iper-sessualizzate che abbagliano e sconcertano.

Nel 2019 si presumeva che la Stagione 2 sarebbe arrivata alla fine del 2020, ma poi sappiamo cos’è successo, quindi le speranze di sono spostate alla fine dell’inverno del 2021, ma ora sappiamo che arriverà il 14 maggio 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...