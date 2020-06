Lovecraft Country: ecco il teaser della serie co-prodotta da Jordan Peele e J.J. Abrams

Grazie alla HBO possiamo mostrarvi il nuovo teaser trailer ufficiale di Lovecraft Country, la nuova serie prodotta in collaborazione fra Jordan Peele e J.J. Abrams, basata sul romanzo scritto da Matt Ruff e Misha Green nel 2016.

Lovecraft Country segue “Atticus Black mentre si unisce alla sua amica Letitia e allo zio George per intraprendere un viaggio attraverso l’America degli anni ’50 alla ricerca del padre scomparso. Questo inizia come una lotta per sopravvivere e superare entrambi il terrore del del bianco Americano razzista e i terrificanti mostri che potrebbero essere strappati da un libro di Lovecraft”.

Nel cast Jonathan Majors nel ruolo di Atticus Black, Jurnee Smollett-Bell nel ruolo di Letitia “Leti” Dandridge, Wunmi Mosaku nel ruolo di Ruby Dandridge, sorellastra del di Leti, Aunjanue Ellis nei panni di Hippolyta Black, la zia di Atticus e una star-gazer con voglia d’avventura, Michael K. Williams nel ruolo di Montrose Freeman, il padre duro e segreto di Atticus, Abbey Lee nel ruolo di Christina Braithwhite, unica figlia del leader di un ordine segreto noto come “Figli di Adamo”.

Qui sotto potete vedere il teaser:

Il 16 maggio 2017 è stato annunciato che HBO aveva dato un ordine in serie a Lovecraft Country. I produttori esecutivi includono Misha Green, Jordan Peele, JJ Abrams e Ben Stephenson. Inoltre, Green sarà lo showrunner della serie e scriverà l’episodio pilota. Le società di produzione coinvolte nella serie includono Monkeypaw Productions, Bad Robot Productions e Warner Bros. Television. È stato riferito che Peele originariamente ha portato il progetto in seno alla Bad Robot Productions e ha arruolato Green per sviluppare lo spettacolo.

Il 5 marzo 2018, è stato annunciato che Yann Demange dirigerà e produrrà l’episodio pilota.

Lovecraft Country sarà presentato in anteprima nell’agosto del 2020 su HBO e sarà composto da dieci episodi.

