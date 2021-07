Lovecraft Country: HBO ha deciso di non procedere con una seconda stagione

È la fine della strada per Lovecraft Country della HBO.

La serie drammatica horror non riceverà una seconda stagione, come annunciato oggi da HBO.

“Non andremo avanti con una seconda stagione di Lovecraft Country”, ha detto il cabler in una nota. “Siamo grati per la dedizione e l’abilità artistica del talentuoso cast e della troupe, e a Misha Green, che ha realizzato questa serie rivoluzionaria. E ai fan, grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio.”

Lovecraft Country, basato sul romanzo omonimo di Matt Ruff, ha come protagonisti Jurnee Smollett e Jonathan Majors ed è andato in onda per la prima volta lo scorso agosto. Segue Atticus Freeman (Majors) mentre incontra la sua amica Letitia (Smollett) e suo zio George (Courtney B. Vance) per fare un viaggio nell’America degli anni ’50 alla ricerca del padre scomparso (Michael Kenneth Williams). Lungo la strada, il gruppo incontra terrori razzisti incarnati e mostri terrificanti.

Dato che la prima stagione era basata sul libro, la decisione di non rinnovare non è del tutto inaspettata. Tuttavia, in passato, HBO ha proceduto con seconde stagioni di altri spettacoli basati su singoli romanzi, come Big Little Lies.

La serie è prodotta dallo showrunner Misha Green insieme a JJ Abrams, Jordan Peele, Bill Carraro, Yann Demange, Daniel Sackheim e David Knoller.

La prima stagione completa di Lovecraft Country è disponibile per lo streaming su HBO e HBO Max, mentre da noi è possibile vederla su Sky.

