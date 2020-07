Lovecraft Country: nuovo trailer per la serie HBO

In attesa del panel dedicato alla serie, godiamoci il nuovissimo trailer di Lovecraft Country.

HBO è raro che deluda, e questo suo nuovo prodotto, Lovecraft Country, sembra essere qualcosa di molto interessante. Si tratta di una serie basata sul romanzo di Matt Ruff, che racconta di un ex-militare di colore degli anni ’50 che parte alla ricerca del padre scomparso insieme a suo zio e ad un’amica.

Durante il viaggio di ricerca, i protagonisti non solo si ritroveranno ad affrontare il razzismo che caratterizza l’America di quel periodo, ma anche una serie di mostri dalle sembianza lovecraftiane.

Qui di seguito trovate il nuovo trailer dedicato alla serie, della quale sapremo molto di più domani notte quando si terrà il panel dedicato al Comic-Con at Home.

Lovecraft Country segue “Atticus Black mentre si unisce alla sua amica Letitia e allo zio George per intraprendere un viaggio attraverso l’America degli anni ’50 alla ricerca del padre scomparso. Questo inizia come una lotta per sopravvivere e superare entrambi il terrore del del bianco Americano razzista e i terrificanti mostri che potrebbero essere strappati da un libro di Lovecraft”.

Nel cast Jonathan Majors nel ruolo di Atticus Black, Jurnee Smollett-Bell nel ruolo di Letitia “Leti” Dandridge, Wunmi Mosaku nel ruolo di Ruby Dandridge, sorellastra del di Leti, Aunjanue Ellis nei panni di Hippolyta Black, la zia di Atticus e una star-gazer con voglia d’avventura, Michael K. Williams nel ruolo di Montrose Freeman, il padre duro e segreto di Atticus, Abbey Lee nel ruolo di Christina Braithwhite, unica figlia del leader di un ordine segreto noto come “Figli di Adamo”.

Il 16 maggio 2017 è stato annunciato che HBO aveva dato un ordine in serie a Lovecraft Country. I produttori esecutivi includono Misha Green, Jordan Peele, JJ Abrams e Ben Stephenson. Inoltre, Green sarà lo showrunner della serie e scriverà l’episodio pilota. Le società di produzione coinvolte nella serie includono Monkeypaw Productions, Bad Robot Productions e Warner Bros. Television. È stato riferito che Peele originariamente ha portato il progetto in seno alla Bad Robot Productions e ha arruolato Green per sviluppare lo spettacolo.

Il 5 marzo 2018, è stato annunciato che Yann Demange dirigerà e produrrà l’episodio pilota.

Lovecraft Country sarà presentato in anteprima nell’agosto del 2020 su HBO e sarà composto da dieci episodi.

