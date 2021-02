Luca: ecco il primo teaser trailer del film Pixar di Enrico Casarosa!

Il trailer di Luca è finalmente arrivato!

L’ultima collaborazione tra Disney e Pixar porta il pubblico sulla riviera italiana, per un’avventura diversa da tutte quelle che abbiamo visto negli studi negli anni precedenti. È anche il primo film Pixar ad uscire nei cinema da Onward, poiché Soul è stato rilasciato direttamente per Disney +. Mercoledì, Disney e Pixar hanno annunciato che il primo trailer di Luca sarebbe arrivato online giovedì mattina presto. Ovviamente, un giorno dopo, il trailer è ufficialmente arrivato.

Il trailer di Luca ci mostra tutto il bellissimo stile d’animazione che i fan si aspettano da qualsiasi cosa realizzata dalla Pixar, ma anche qualcosa di più perché pare più che evidente sia un insieme di stili.

Potete vedere il trailer nella sua interezza qui sotto:

E qui sotto in italiano:

Luca racconta la storia di un ragazzino e del suo amico che appaiono completamente umani quando sono fuori dall’acqua, ma si rivelano misteriose creature marine. Le loro vite iniziano a cambiare quando fanno amicizia con una ragazza di superficie. Secondo il regista Enrico Casarosa, Luca fonderà elementi della sua vita crescendo a Genova con La Sirenetta e le opere del leggendario regista Hayao Miyazaki.

“Questa è una storia profondamente personale per me, non solo perché è ambientata nella Riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c’è una celebrazione dell’amicizia”, ​​ha dichiarato Casarosa in una nota. “Le amicizie infantili spesso determinano il percorso di chi vogliamo diventare e sono quei legami che vivono al centro della nostra storia in Luca. Quindi oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film presenterà un’avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente Luca.”

Luca, il nuovo film d’animazione Pixar diretto da Enrico Casarosa, ambientato in un meraviglioso paesino della Riviera Ligure, racconta la storia di un’amicizia e di un’incredibile avventura estiva che cambierà per sempre la vita del protagonista.

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: lui in realtà è un mostro marino di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

L’uscita americana del film è prevista per il 18 giugno 2021.

