Lucas Till tornerebbe volentieri nel ruolo di Havok all’interno del MCU

Lucas Till è apparso per la prima volta nel franchise degli X-Men in X-Men: L’Inizio, interpretando Alex Summers, il fratello di Scott (Ciclope), un personaggio che non era mai apparso prima dei film degli X-Men.

È apparso in altri due film dopo quel momento, in X-Men: Giorni di un Futuro Passato e X-Men: Apocalisse, ma prima che il suo personaggio venisse ucciso, una mossa che si presumeva fosse stata proposta da Till stesso. L’attore aveva appena assunto un ruolo da protagonista nel reboot di MacGyver della CBS e l’idea di staccarsi da quell’arduo programma di riprese abbastanza a lungo da apparire in blockbuster sembrava improbabile. Ciò non significa che abbia mai escluso l’idea, però.

Durante una recente intervista con Reel Talker, l’attore ha detto che gli piacerebbe comunque rivisitare il personaggio, anche se non è sicuro di come farlo dal punto di vista narrativo.

“Lo farei, sì. Lo dico onestamente, mi piacerebbe”, ha detto Till. “Ma per quanto riguarda la narrazione, non so come funzionerebbe. Sono morto, dopotutto.”

Ovviamente questo è un problema minore di questi tempi. Con un multiverso a loro disposizione, la Marvel potrebbe seguire l’esempio di Katie Cassidy in Arrow e decidere e farlo tornare come una versione alternativa, magari con lo stesso aspetto ma non le stesse esperienze.

Potrebbe sembrare un tentativo bizzarro, ma le ultime due settimane sono state rivoluzionarie sotto questo aspetto. Nell’episodio della scorsa settimana di WandaVision, il pubblico è rimasto scioccato dall’apparizione di Evan Peters, che ha interpretato Quicksilver nei film Marvel/Fox.

Il personaggio di Quicksilver era già apparso in un film Marvel – in Avengers: Age of Ultron – ed era morto nel canone Marvel principale. Sua sorella, Scarlet Witch, è il personaggio centrale di WandaVision, tuttavia, ei suoi poteri di alterazione della realtà stanno creando scompiglio nel MCU per via del trauma della morte di Visione. Ovviamente non c’è modo di sapere se il Quicksilver di Peters è effettivamente una versione alternativa nel senso pratico del termine, o solo una proiezione dei poteri di Wanda, ma la possibilità delle versioni alternative è comunque stata introdotta, quindi perché non approfittarne?

