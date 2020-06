Lucasfilm ha annunciato ufficialmente la cancellazione della Star Wars Celebration di quest’anno

Lucasfilm ha annunciato ufficialmente la cancellazione della Star Wars Celebration di quest’anno.

Nel 1999, Lucasfilm ha lanciato una serie di convention per i fan conosciute come Star Wars Celebration. Il primo doveva servire come parte della campagna promozionale de La Minaccia Fantasma, e da allora sono diventati alcuni dei più famosi eventi di fan in tutto il mondo. Oltre 30.000 persone affollano Anaheim per partecipare.

Naturalmente, il 2020 è stato un brutto anno per le convention. La pandemia di coronavirus e i suoi blocchi associati hanno portato a una serie di cancellazioni su tutta la linea.

Anche il popolare Comic-Con di San Diego è stato ritirato, e tornerà nel 2021. È comprensibile poiché auditorium e corridoi affollati avrebbero creato un fertile terreno per il virus. Dato questo contesto, molti fan si sono chiesti se Lucasfilm avrebbe seguito o meno e cancellato la Star Wars Celebration del 2020.

Anche se alcuni avevano sperato che questo non succedesse, purtroppo la Lucasfilm ha confermato che la Star Wars Celebration del 2020 è stata effettivamente cancellata. Hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale:

“Nella Star Wars Celebration, la salute e la sicurezza dei nostri fan, partecipanti, espositori, ospiti e personale è sempre la nostra priorità numero uno. A causa dell’impatto globale del virus COVID-19 e nel discutere con le autorità locali e statali sulle ultime linee guida di salute pubblica relative alle convention, abbiamo preso la decisione di annullare la Star Wars Celebration per il 2020. Mentre questa notizia è deludente, siamo lieti di annunciare che la Star Wars Celebration tornerà all’Anaheim Convention Center il 18-21 agosto 2022.”

