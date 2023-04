Lucasfilm rivela i piani per i prossimi film alla Star Wars Celebration

Durante la Star Wars Celebration, tenutasi oggi, Kathleen Kennedy e la Lucasfilms hanno rivelato alcuni dei piani per il futuro del franchise di Star Wars, oltre ovviamente al primo teaser trailer di Ahsoka, che potete vedere cliccando qui.

Conm una presentazione e un’immagine che potete vedere nbel tweet qui sotto, è stato presentato il futuro, il passato e il presente del franchise. Poche informazioni sono state rivelate, ma da quello che sappiamo, come rivelato sul palco, alcuni nomi altisonanti prenderanno parte al franchise (e purtroppo non c’è alcuna intenzione di cancellare l’errore fatto con Episodio IX).

A quanto pare, nei piani c’è James Mangold, che dopo aver preso le redini del nuovo film di Indiana Jones, inizierà a girare un film sul “primo Jedi che ha usato la forza”. I registi James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy quindi saranno i principali protagonisti del futuro di Star Wars. Andando più nello specifico, il nuovo film di Filoni si concentrerà sulla Nuova Repubblica collegando le storie interconnesse negli spettacoli Disney+ come “The Mandalorian”, The Book of Boba Fett” e “Ahsoka”, tra gli altri.

Pare che Sharmeen Obaid-Chinoy girerà un film ambientato 15 anni dopo L’Ascesa di Skywalker sulla “ricostruzione del nuovo Ordine Jedi”, dando purtroppo forma al film come parte del canon. Lucasfilm sembrta anche aver confermato ufficialmente che la Rey di Daisy Ridley tornerà nel film, il cui titolo pare essere “Star Wars: New Jedi Order”. Questo dovrebbe seguire Rey nei panni di un maestro Jedi che sta ricostruendo l’Ordine dopo quello scempio di Episodio IX. Lucasfilm non ha annunciato una data di uscita per Star Wars: New Jedi Order, quindi non è chiaro quando avverrà esattamente il ritorno della Rey di Daisy Ridley.

Infine, Dave Filoni poi prenderà la direzione di un film che parla “dell’escalation della guerra tra i resti dell’Impero e la Nuova Repubblica”, film che viene definito un “evento cinematografico” facente parte della timeline di The Mandalorian, e che dovrebbe rappresentare la fine della serie.

Stanno accadendo molte cose, o stanno per accadere, in queste trame interconnesse della serie Disney+. The Mandalorian sta preparando il terreno per il salvataggio di Mandalore, con Bo-Katan (Katee Sackhoff) che emerge come attore chiave; Ahsoka si concentrerà sul Jedi in esilio (interpretato da Rosario Dawson), che è deciso a vendicarsi; e The Book of Boba Fett ha gettato le basi per potenziali antagonisti che stanno tirando le fila del Pyke Syndicate.

Sebbene i dettagli sull’imminente film di Filoni siano scarsi, molto probabilmente sarà strutturato come un’emozionante conclusione di queste trame, con un focus esclusivo sull’era della Nuova Repubblica, che è afflitta da diversi problemi propri.

“Sono solo entusiasta di poter fare un film!”, ha detto Filoni al panel, ed era solo una questione di tempo prima che il collaboratore di lunga data di Star Wars avesse la possibilità di dirigere un film. Poiché Filoni è stato coinvolto con la Lucasfilm dal 2008 e ha diretto il film d’animazione Star Wars: The Clone Wars, mentre supervisionava la successiva serie animata, è il candidato perfetto per poter immergersi più a fondo nel ricco e complesso mondo di Star Wars e guidare le storie della Nuova Repubblica verso un finale convincente e coeso.

