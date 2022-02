Lucasfilm sta sviluppando una trilogia di Star Wars post-sequel?

Secondo quanto riferito, Lucasfilm sta sviluppando una trilogia di Star Wars post-sequel che ruota attorno a un Ordine Jedi rinnovato.

Sono passati più di un paio d’anni da quando Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è uscito nei cinema, presumibilmente concludendo la Saga di Skywalker. Per un po’, sembrava che la Disney non fosse interessata ad affrontare nuove storie dopo che la Resistenza aveva sconfitto il Primo Ordine, ma ora potrebbe non essere così.

Dopo che la Disney ha acquistato Lucasfilm, la Casa del Topo non ha perso tempo a sviluppare una nuova trilogia. Questo ha entusiasmato i fan, soprattutto dopo anni in cui non ci sono stati film di Star Wars. Star Wars: Il risveglio della Forza del 2015 è stato generalmente ben accolto, ma i fan si sono divisi su Star Wars: Gli ultimi Jedi, salvo poi rivalutarlo per il bel film che effettivamente è.

Prima ancora che Star Wars: L’Ascesa di Skywalker iniziasse la produzione, era già afflitto da problemi. Il regista originale Colin Trevorrow è uscito dal film. Mentre Lucasfilm si è data da fare per trovare un sostituto, doveva anche trovare un modo per aggirare la morte prematura di Carrie Fisher. Alla fine, il film non è riuscito a fornire un soddisfacente finale di Skywalker Saga.

Per questo motivo, molti presumevano che la Disney non fosse interessata a raccontare nuove storie dopo la trilogia sequel. Tuttavia, potrebbe non essere così – l’ex reporter di Vanity Fair Joanna Robinson pare abbia rivelato sul podcast The Ringer-Verse (tramite CBR) di aver sentito “sussurrare” che Lucasfilm sta attivamente sviluppando una nuova trilogia che punta a raccontare le vicende di un rinnovato Ordine Jedi.

Detto questo, il giornalista ha anche ricordato ai fan che “puoi riempire un intero stadio di idee a cui Lucasfilm è stato interessato ma mai realizzato”.

