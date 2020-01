Lucifer 5: assunto Dennis Haysbert per il ruolo di Dio

Lucifer sta organizzando due riunioni di famiglia con una scelta divina per il casting.

Grazie a EW possiamo rivelarvi che Dennis Haysbert si sta unendo al dramma TV di Netflix-Warner Bros. nei panni dell’onnipotente, Dio in persona, e apparirà per tutta la quinta ed ultima stagione. In altre parole, il ribelle Lucifer (Tom Ellis) e suo fratello angelico (e il figlio prediletto di Dio) Amenadiel (DB Woodside) trascorreranno del tempo di qualità con loro padre nella stagione finale della serie.

E’ bene ricordare che Neil Gaiman, i cui fumetti di Sandman hanno ispirato la serie, ha doppiato il personaggio di Dio in uno degli episodi bonus della stagione 3.

“Ci è piaciuta la grande e folle lista di possibili attori per la parte, ed è stata personalmente la scelta migliore”, ha detto a EW il co-showrunner di Lucifer, Joe Henderson. “Siamo stati fortunati. Era la nostra prima e unica offerta.”

Naturalmente, questa non è la prima volta che Haysbert e Woodside giocano con la famiglia in TV. In precedenza hanno recitato nei panni dei fratelli (e presidenti) David e Wayne Palmer, rispettivamente, in 24. In effetti, Woodside ha avuto un piccolo ruolo nell’aiutare Lucifer a conquistare Haysbert per questo ruolo celeste.

“DB si è effettivamente avvicinato a noi e aveva detto: ‘Hai pensato a Dennis?’. Eravamo come: ‘Pensi che lo farebbe davvero?’, ed io ho risposto: ‘Beh, ho già parlato con lui e in qualche modo l’ho convinto’. E così siamo andati dritto verso di lui”, continua Henderson.

Tornare a lavorare con Woodside è stato uno dei motivi per cui Haysbert ha detto di sì alla parte: “Ogni volta che vedo DB, c’è sempre questa passione e questa connessione… Abbiamo lavorato a uno spettacolo che è stato probabilmente uno dei migliori spettacoli mai prodotti in televisione, quindi c’è una sorta di cameratismo“, dice Haysbert, aggiungendo con una risata. “Non so come sono passato da fratelli a padre. Siamo esseri celesti. Possiamo farlo“.

La quarta stagione di Lucifer si è conclusa con il detective Chloe Decker (Lauren German) che alla fine ha dichiarato al diavolo il suo amora proprio prima che lui tornasse all’Inferno. Quando la nuova stagione riprenderà, Lucifer sarò ancora al piano di sotto; tuttavia, a quanto pare Amenadiel lo visiterà per una questione di vitale importanza.

Lucifer tornerà per la sua quinta e ultima stagione alla fine di quest’anno.

