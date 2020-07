Lucifer 5: ecco il primo trailer dell’attesa quinta stagione!

Lucifer Morningstar tornerà per la quinta e penultima stagione di Lucifer su Netflix.

Questa stagione includerà almeno un episodio che è diverso da qualsiasi cosa lo show abbia mai fatto prima. Un nuovo trailer rivela che anche un altro membro della famiglia di Lucifero apparirà nella stagione. Tom Ellis svolgerà il suo doppio dovere nella quinta stagione. È tornato come Lucifer Morningstar, ma interpreta anche il fratello gemello, Michael. Michael nutre rancore contro Lucifero e prevede pianifica di usurpare la vita sulla Terra come vendetta.

Qui sotto potete guardare il nuovo trailer della quinta stagione di Lucifer:

La quarta stagione di Lucifer si è conclusa con il nostro protagonista che tornava all’Inferno. Prima di andarsene, il detective Chloe Decker (Lauren German) disse a Lucifero che lo amava. Per quanto riguarda la loro relazione, Henderson ha dichiarato in un’intervista che “ci siamo chiesti: per l’ultima stagione, cosa vogliamo vedere accadere tra Lucifer e Chloe? Cosa non abbiamo ancora esplorato o spiegato? E abbiamo provato a inserire tutto questo nella quinta stagione”.

La quinta stagione inizia con Morningstar ancora intrappolato all’Inferno, quando l’altro suo fratello, Amenadiel (interpretato da DB Woodside, che tornerà nell’ultima stagione della serie) gli fa visita con una questione di importanza urgente.

La quinta stagione di Lucifer include un episodio speciale in stile noir.

La stagione cinque di Lucifer debutterà su Netflix il 21 agosto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...