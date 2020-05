Lucifer 5: lo showrunner mostra una foto BTS di una location “paradisiaca”

Sappiamo che la quinta stagione di Lucifer, lo spettacolo su cosa succede quando il diavolo lascia il suo trono all’inferno per dirigere un night club e aiutare un’avvenente detective come consulente del dipartimento di polizia di Los Angeles, sta arrivando su Netflix, anche se non sappiamo quando.

Come molti altri spettacoli, Lucifer ha incontrato ostacoli di produzione per via della pandemia di coronavirus, con le riprese adesso un punto morto… per ora.

Quindi, mentre aspettiamo, i produttori ci mostrano piccoli dietro le quinte per stuzzicare i nostri appetiti, e l’ultimo arrivato l’ha condiviso lo showrunner Joe Henderson, twittando una una foto delle stelle Tom Ellis e Lauren German che si rilassano sul set “paradisiaco”, prima che la produzione si spegnesse.

Qui sotto il tweet:

My #lastnormalphoto is from set on #Lucifer. We shut down production soon after, but God what a gorgeous day (and @LaurenGerman & @tomellis17 ain’t so bad either) https://t.co/b0PoUcQh4e pic.twitter.com/3Ba8MLRBCi — Joe Henderson (@Henderson_Joe) May 16, 2020

La cosa interessante di questa foto è quanto trasmetta calma e pace questa location delle riprese. Lucifer ha viaggiato in molti posti nella sua vita, è stato all’inferno, ovviamente, e ha affrontato minacce ultraterrene sia demoniache che celesti a Los Angeles. Ma non è mai stato in paradiso… almeno non dalla cacciata.

Alla fine visiterà quindi il suo luogo natio durante quella che si presume sia l’ultima stagione dello show? Il tempo ce lo dirà.

